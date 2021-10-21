Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах промоушна относительно ивентов в России.

«Только сегодня утром мы обсуждали потенциальные бои в Петербурге, Екатеринбурге, Сочи. Но сконцентрируемся, скорее всего, на Петербурге и Сочи», – заявил на пресс-конференции в Москве Кокер, слова которого приводит журналист Eurosport.ru Евгений Нарижный.

23 октября столица Росси примет турнир Bellator 269. Бои пройдут на стадионе «ВТБ Арена».

Главным событием вечера станет бой легендарного Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном из США.

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