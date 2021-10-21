Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах промоушна относительно ивентов в России.
«Только сегодня утром мы обсуждали потенциальные бои в Петербурге, Екатеринбурге, Сочи. Но сконцентрируемся, скорее всего, на Петербурге и Сочи», – заявил на пресс-конференции в Москве Кокер, слова которого приводит журналист Eurosport.ru Евгений Нарижный.
- 23 октября столица Росси примет турнир Bellator 269. Бои пройдут на стадионе «ВТБ Арена».
- Главным событием вечера станет бой легендарного Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном из США.
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