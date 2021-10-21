Боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал возможный исход главного поединка турнира Bellator 269 между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсона.

«Однозначно, я буду болеть за брата, за Федора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм.

Я думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон – ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.

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Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами», – ответил Емельяненко-младший в интервью «Все Про Спорт.ру»

Ивент Bellator 269 пройдет на московской «ВТБ-Арене» в субботу, 23 октября. Федор Емельяненко подерется с тяжеловесом Тимоти Джонсоном в главном бою.

Емельяненко-старший не дрался с декабря 2019 года. На Bellator 237 в японской Сайтаме Федор победил техническим нокаутом американца Куинтона Джексона.

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