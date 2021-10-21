Боец смешанного стиля Александр Емельяненко объявил дату поединка на голых кулаках против американца Джеффа Монсона.
«10 декабря. Россия против США. Емельяненко против Монсона», – написал брат Федора в инстаграме.
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О бое Емельяненко-младшего с Монсоном по правилам бокса на голых кулаках объявили 14 октября. 40-летний Александр и 50-летний Джефф подерутся в промоушне Hardcore FC. Для файтеров этот бой станет вторым друг с другом. В ноябре 2012-го Монсон выиграл удушающим во втором раунде.
- Емельяненко-джуниор в сентябре 2021-го победил блогера Артема Тарасова на голых кулаках. Также Александр готовится к поединкам с рэпером Джиганом, а еще с бойцами MMA Магомедом Исмаиловым и Вячеславом Дациком.
- Русский боец американского происхождения Джефф Монсон последний раз выходил в октагон в октябре 2016-го и победил в первом раунде Шеннона Ритча из США. Он принял гражданство России в мае 2018-го. В сентябре того же года Монсона выбрали в Совет депутатов городского округа Красногорска.
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