23 октября в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет турнир Bellator 269, главным событием которого станет бой между легендой ММА Федором Емельяненко, вернувшимся после двухлетней паузы, и американцем Тимоти Джонсоном.

45-летнего Федора Емельяненко многие считают главным российским тяжеловесом XXI века, но в своей стране он выступал не так часто, поэтому его участие на турнире Bellator в России – событие огромного масштаба. Он не дрался с 29 декабря 2019-го, когда за 2 минуты и 44 секунды победил экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона. После этого Емельяненко попал в вынужденный простой, за время которого перенес коронавирус.

Тимоти Джонсон на 9 лет моложе Федора, он провел 7 боев в UFC, включая поединки с Александром Волковым и Виталием Минаковым, а также у него неплохая победная серия в Bellator, которую прервал Валентин Молдавский на ивенте Bellator 261 25 июня 2021 года, выиграв у американца единогласным решением судей.

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Федор Емельяненко по итогам утреннего взвешивания за сутки перед боем оказался почти на 13 кг легче Тимоти Джонсона. Весы показали 105,91 кг (233,5 фунтов) против 119,75 кг (264 фунта) у Джонсона.

Полный состав участников

Основной кард

Федор Емельяненко (39-6-0) – Тимоти Джонсон (15-7-0)

Виталий Минаков (23-1-0) – Саид Соума (6-2-0)

Усман Нурмагомедов (13-0-0) – Патрик Пиетилла (12-7-0)

Анатолий Токов (29-3-0) – Шараф Давлатмуродов (18-4-1)

Предварительный кард

Кирилл Сидельников (12-6-0) – Раб Труэсдейл (8-6-1)

Дарина Маздюк (4-1-0) – Катажина Садура (3-4-0)

Ирина Алексеева (3-1-0) – Стефани Пейдж (5-1-0)

Брайан Мур (5-1-0) – Никита Михайлов (14-6-0)

Грачик Бозинян (11-4-0) – Алексей Шуркевич (10-4-0)

Эйден Ли (11-6-0) – Александр Осетров (6-2-1)

Гаджи Рабаданов (16-4-1) – Александр Белых (8-3-0)

Котировки

На победу Емельяненко можно поставить с коэффициентом 2,15 . А вот в успех Джонсона букмекеры верят немного больше – кэф составляет 1,75 . Видимо сказывается разница в возрасте и более долгий период простоя у Федора.

Американец говорил, что вряд судьи отдадут ему победу на территории Федора, а потому нужно финишировать соперника досрочно. На это, кстати, очень низкий кэф – 1,23 . А вот возможность полного боя букмекеры оценивают в 3,90

Где и когда смотреть

Кто победит в схватке узнаем совсем скоро: поединок Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон можно посмотреть бесплатно, зарегистрировавшись на Winline . Трансляция будет доступна также на платном сервисе Okko Спорт. Ориентировочное время начала боя – 23:00 по Москве.

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