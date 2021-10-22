Российский боец Ислам Махачев рассказал, что его секундантом на турнире UFC 267 в Абу-Даби станет бывший чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб будет в моем углу в бою против Хукера. Также секундантами будут тренер Хавьер Мендес и брат Муслим», – приводит слова Махачева «Р-Спорт»

Новозеландец Дэн Хукер заменил планировавшегося изначально экс-чемпиона промоушна бразильца Рафаэля дос Аньоса, который снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Статистика Махачева – 20 побед при 1 поражении.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

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