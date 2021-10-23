Федор Емельяненко провел за карьеру почти полсотни официальных боев: легенда ММА покорял PRIDE, M-1 и Bellator, но оставил в истории несколько неизвестных поединков. В 2009 году он провел два показательных боя в Азии, в которых демонстрировал безупречную технику самбо. Оппонентами Федора выступили его бывший коллега по клубу Red Devil Гегард Мусаси и японский легковес Шинья Аоки.

Мусаси – этнический армянин – родился в Иране, но в четыре года перебрался в Нидерланды из-за разразившееся ирано-иракской войны. С 2005-го Гегард тренировался вместе с Емельяненко, с которым у бойца сложились теплые отношения. Бойцы много работали друг с другом, и в медиа их даже считали друзьями. Неудивительно, что в 2009-м бойцы провели показательное выступление в Корее, где продемонстрировали технику самбо.

Бой продлился меньше пяти минут и закончился победой Емельяненко армбаром. Файтеры сияли на ринге в дзюдоистских кимоно, продемонстрировали публике эффектные броски и вызубренные приемы. «Это было показательное самбо. Они показали броски, никто не называл это боем – показатель техники», – рассказал в эксклюзивном комментарии Eurosport.ru президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

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Для Мусаси, который позже забрал пояс в Bellator и сиял в UFC, выставка с именитым Емельяненко казалась отличный вариантом для продвижения карьеры. Бойцы проводили много времени на сборах и тренировках, часто занимались вместе, но Гегард оставался в тени Федора. А вот разговоры об их дружбе оказались мифом – файтеры тепло относились друг к другу, но их общение осталось в рамках совместной работы и не переросло в настоящую дружбу.

«Они никогда не были хорошими друзьями. Мы оба были менеджеры Федора, и Апи (Эхтхелд) был менеджером Мусаси, и он просто везде его таскал, раскручивал его, ведь он не был тогда известен, только начинал карьеру. Мусаси ездил с нами, все время был на виду, рядом с Федором, но это не значит, что он был его хороший друг. Не было, что кто-то это использовал, просто Федору же тоже надо, когда он занимается, чтобы кто-то лапы держал, помогал ему», – обозначил Финкельштейн.

Со временем бойцы перестали общаться, но никаких разногласий не было – просто карьерные пути разошлись. Незадолго до показательного спарринга, в 2008-м, закрылся клуб, в котором работали файтеры (Red Devil). Вадим Финкельштейн, его владелец, создал промоушн M-1 Global, и содержание клуба вместе с организацией выглядело неправильно.

«Клуб и промоутерская деятельность – такое совмещение даже запрещено во многих странах. У Bellator или UFC нет своих клубов, это только у нас тенденция такая – клуб и организация в одном лице. Это называется конфликт интересов: если у меня клуб и организация, я, естественно, хочу, чтобы мои ребята выигрывали. Но клубы должны конкурировать друг с другом, а организатор должен делать честные бои. В 2008 году я пришел к этому: я хотел развивать настоящие бои, авантюрные», – объяснил Финкельштейн.

Выступление с Аоки состоялось за несколько месяцев до файта с Мусаси. Японец – легковес, чемпион американской организации WAMMA, где в то время в тяжелом весе царил Емельненко. Бойцы сошлись в Токио, где провели похожий выставочный бой. Федор снова победил болевым – россиянин выкрутил сопернику ахилл и заставил постучать. 38-летний японец продолжает выступать до сих пор: сейчас рубится в сингапурской организации ONE Championship. В 2019-м даже владел поясом легкого веса.

Показательный спарринг отлично восприняла японская публика, которая обожала россиянина. «Как бой это не рассматривалось никогда. Японцы очень любили и гордились это: вышел, показал, как бросают. Такие выступления проходили не один раз», – описал Финкельштейн.

Для Емельяненко подобные бои являлись хорошей возможностью пропаганды самбо. Организаторы часто просили бойца показать класс для массовой публики, а россиянин шел им навстречу и соглашался спарринговаться безвозмездно. «Почему бы не выйти и не показать технику самбо? Тем более он всегда пропагандировал самбо, за это деньги брать – просто грех».

Федор – легенда ММА, один из лучших бойцов в истории. Россиянин возвращается в октагон спустя два года отсутствия и подерется с американцем Тимоти Джонсоном в рамках турнира Bellator 269. 45-летний файтер может завершить содержательную карьеру уже после боя, но его вклад в развитие единоборств останется навсегда. Показательные бои с Мусаси и Аоки – составляющие его истории.

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