Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о показательном поединке Федора Емельяненко с легковесом из Японии Шинья Аоки, который состоялся в апреле 2009 года.

Выступление состоялось в Токио. Последний Император победил болевым – россиянин выкрутил сопернику ахилл и заставил постучать. 38-летний японец до сих пор выступает в ONE Championship.

«Как бой это не рассматривалось никогда. Японцы очень любили и гордились это: вышел, показал, как бросают. Такие выступления проходили не один раз. Почему бы не выйти и не показать технику самбо? Тем более он всегда пропагандировал самбо, за это деньги брать – просто грех», – рассказал Финкельштейн в эксклюзивном комментарии Eurosport.ru.

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23 октября в Москве на «ВТБ-Арене» Федор Емельяненко проведет первый за два года поединок в ММА.

Соперником Последнего Императора на турнире Bellator 269 станет американец Тимоти Джонсон.

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