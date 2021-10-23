Российский боец UFC Ислам Махачев поддержал Хабиба Нурмагомедова, который выражал негодование подачей информации о дагестанцах со стороны медиа.

«Болезненная тема для дагестанцев. Натворит что-то один мерзавец, сразу находят национальность. Если сделал человек что-то плохое – негодяй, мерзавец, преступник. А во всех СМИ крутят: «дагестанец, дагестанец, дагестанец». Журналисты масла в огонь подливают, провоцируют неприязнь. Специально это делают, а зачем? Мы живем в одной стране.

Зачем отмечать, что это дагестанец, и зачем создавать стереотипы? В России множество преступлений происходит, в том же метро, но никто даже не читает этих заголовков. Зато этих трех дагестанцев постоянно отмечают. Такие моменты задевают. А как это менять... Наказывать провинившихся по всей строгости закона. И не провоцировать неприязнь к Дагестану», – заявил Махачев РИА Новости

Смешанные боевые искусства Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою против Хукера 21 ЧАС НАЗАД

Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом дагестанского бойца.

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