Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил Тони Фергюсону, что проведет с ним бой, где покончит с его жизнью. Такую же тактику он применял и перед поединком с Порье, что не принесло ему успеха.
«Когда-нибудь мы с тобой подеремся, и я закончу твою жизнь. Я уже выиграл все пояса и деньги в этой игре. Я просто хочу убить еще одну из вас, крыс. Теперь это единственное, что мне остается сделать. И увидишь, как я это делаю», – разошелся Макгрегор по сообщению MMA Junkie.
- В настоящее время Конор восстанавливается после открытого перелома ноги, который получил в июле во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. В 2021 году он не примет участия в схватках.
- Фергюсон проиграл последние три боя, последняя его победа датирована июнем 2019-го.
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