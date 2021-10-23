Привет фанатам боев в восьмиугольнике! В Москве на турнире Bellator 269 состоится долгожданное возвращение Федора Емельяненко в октагон: Последний император после двухлетней паузы подерется с американцем Тимоти Джонсоном. Вместе с ним выступит еще несколько бойцов из России, в том числе – брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Начало главного боя ожидается к 23:00 (мск), присоединяйтесь!
Полный кард турнира:
Смешанные боевые искусства
Конор – Фергюсону: «Мы с тобой подеремся, и я закончу твою жизнь»
- Эйден Ли – Александр Осетров (1-й раунд, удушающий);
- Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич (1-раунд, ТКО);
- Брайан Мур – Никита Михайлов (единогласное решение)
- Ирина Алексеева – Стефани Пейдж (единогласное решение)
- Дарина Маздюк – Катажина Садура (3-й раунд, ТКО)
- Кирилл Сидельников – Раб Труэсдейл (1-й раунд, ТКО);
- Анатолий Токов – Шараф Давлатмуродов
- Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетилла
- Виталий Минаков – Саид Соума
- Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
Далее актуальные посты будут наверху.
22:12. Ой-ой, Анатолий грохнулся на настил после первой же двойки Шарафа в голову, но быстро поднялся и продолжил бой первым номером. Россиянин занял центра ринга и перестреливается с соперником мощными ударами.
22:11. Бой начался! Для вас трансляцию ведет Артем Кутейников.
22:08. Анатолий Токов и Шараф Давлатмуродов уже выскочили в октагон и готовы дать старт основному карду Bellator 269. Это первый из четырех оставшихся боев.
22:05. Всем привет! Кирилл Сидельников разобрал в заключительном поединке прилимов Раба Труэсдейлу и в интервью после боя передал привет Федору Емельяненко, попросив зрителей поддержать легенду. Россиянин из команды Федора, и для него честь выступать в одном карде с Последним Императором. Главный кард вот-вот начнется.
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