Привет фанатам боев в восьмиугольнике! В Москве на турнире Bellator 269 состоится долгожданное возвращение Федора Емельяненко в октагон: Последний император после двухлетней паузы подерется с американцем Тимоти Джонсоном. Вместе с ним выступит еще несколько бойцов из России, в том числе – брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Начало главного боя ожидается к 23:00 (мск), присоединяйтесь!

Полный кард турнира:

Смешанные боевые искусства Конор – Фергюсону: «Мы с тобой подеремся, и я закончу твою жизнь» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Эйден Ли – Александр Осетров (1-й раунд, удушающий);

– Александр Осетров (1-й раунд, удушающий); Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич (1-раунд, ТКО);

(1-раунд, ТКО); Брайан Мур – Никита Михайлов (единогласное решение)

(единогласное решение) Ирина Алексеева – Стефани Пейдж (единогласное решение)

– Стефани Пейдж (единогласное решение) Дарина Маздюк – Катажина Садура (3-й раунд, ТКО)

(3-й раунд, ТКО) Кирилл Сидельников – Раб Труэсдейл (1-й раунд, ТКО);

– Раб Труэсдейл (1-й раунд, ТКО); Анатолий Токов – Шараф Давлатмуродов

Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетилла

Виталий Минаков – Саид Соума

Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Далее актуальные посты будут наверху.

22:12. Ой-ой, Анатолий грохнулся на настил после первой же двойки Шарафа в голову, но быстро поднялся и продолжил бой первым номером. Россиянин занял центра ринга и перестреливается с соперником мощными ударами.

22:11. Бой начался! Для вас трансляцию ведет Артем Кутейников.

22:08. Анатолий Токов и Шараф Давлатмуродов уже выскочили в октагон и готовы дать старт основному карду Bellator 269. Это первый из четырех оставшихся боев.

22:05. Всем привет! Кирилл Сидельников разобрал в заключительном поединке прилимов Раба Труэсдейлу и в интервью после боя передал привет Федору Емельяненко, попросив зрителей поддержать легенду. Россиянин из команды Федора, и для него честь выступать в одном карде с Последним Императором. Главный кард вот-вот начнется.

Смешанные боевые искусства «Медиа провоцируют неприязнь к Дагестану». Махачев поддержал Хабиба 7 ЧАСОВ НАЗАД