23 октября в Москве на «ВТБ-Арене» состоялся турнир Bellator 269, во время которого произошел курьезный случай.

В предварительном карде состоялся бой между российским бойцом Кириллом Сидельниковым и шотландцем Рабом Труэсдейлом. На представлении участников поединка Кирилл оказался ирландцем, а Раб – французом.

Смешанные боевые искусства 💪 🇷🇺 Емельяненко нокаутировал Джонсона в 1-м раунде. Как это было 2 ЧАСА НАЗАД

Кирилл Сидельников победил соперника техническим нокаутом в первом раунде.

Главное событие турнира – бой между легендой ММА Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

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