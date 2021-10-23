23 октября в Москве на «ВТБ-Арене» состоялся турнир Bellator 269, во время которого произошел курьезный случай.
В предварительном карде состоялся бой между российским бойцом Кириллом Сидельниковым и шотландцем Рабом Труэсдейлом. На представлении участников поединка Кирилл оказался ирландцем, а Раб – французом.
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- Кирилл Сидельников победил соперника техническим нокаутом в первом раунде.
- Главное событие турнира – бой между легендой ММА Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.
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