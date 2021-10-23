Российский боец ММА двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил соперника из Финляндии Патрика Пиетиллу в поединке основного карда турнира Bellator 269 в Москве.
Бой проходил при тотальном преимуществе Нурмагомедова и завершился уже в первом раунде после успешного удушающего приема. После победы Усман поблагодарил брата за поддержку.
«Для меня это все. Это человек, который учит меня, как вести себя, находиться в обществе людей. Не знаю, какая бы у меня была бойцовская карьера без старшего брата. Спасибо ему», – приводит слова Нурмагомедова-младшего RT.
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- Эта победа стала 14-й в карьере Усмана. При этом он ни разу не проигрывал в MMA.
- Главное событие Bellator 269 – бой между легендой ММА Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.
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