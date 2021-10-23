Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Император прервал двухлетнюю паузу и выступил на ивенте, прошедшем на «ВТБ Арене», где сразился с американцем. Бойцы начали медленно, но спустя несколько секунд взорвали в темп и пошли в насыщенный обмен. И Тимоти, и Федор обменивались ударами, но в один момент Федор взорвался и размашистыми боковыми разнес американцу челюсть: россиянин провел серию из трех ударов и уложил американца спать.

Бой продлился минуту и 46 секунд

Емельяненко проводил 47-й бой в карьере. Он одержал 40-ю победу.

Смешанные боевые искусства 💪 🇷🇺 Емельяненко нокаутировал Джонсона в 1-м раунде. Как это было 3 ЧАСА НАЗАД