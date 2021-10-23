Федор Емельяненко разобрался с Тимоти Джонсоном за 106 секунд. Последнему Императору хватило одного точного удара, чтобы тело американца плюхнулось на канвас. Как это часто бывает, главный бой оказался самым быстрым в карде. Даже Кирилл Сидельников не угнался за учителем – Бэйби Федор вбил соперника в настил на 121-й секунде.

Последние лет 10 как до, так и после каждого боя Емельяненко у журналистов и фанатов – один вопрос: наверное, вот он, последний поединок? Перед схваткой с Джонсоном тема казалась особенно острой: Федор бился в Москве с по-настоящему опасным соперником, который не так давно неплохо потрепал Валентина Молдавского. На дуэли взглядов разница в габаритах оказалась совсем очевидной, и за Федора стало боязно. Не надо вспоминать гигантских корейцев бразильцев: Тим Джонсон – боец на несколько уровне выше.

Федор Емельяненко, Скотт Кокер и Тим Джонсон Фото: Getty Images

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Одним из тех, кто допрашивал бойца за несколько дней до поединка, был Ариэль Хельвани. Журналист отлично сформулировал вопрос.

– Мощный нокаут среди ваших фанатов на родине – после этого вы скажете «с меня довольно»?»

– Да, возможно, сейчас посмотрим. По самочувствию, по состоянию, с семьей поговорим.

– То есть не исключаете, что бой в Москве станет последним?

– Может быть. Вы будете со мной разговаривать, если я закончу карьеру? – Емельяненко так и не дал четкий ответ, зато Хельвани блестяще предсказал произошедшее на «ВТБ Арене».

На пресс-конференции после турнира ни сам боец, ни президент Bellator Скотт Кокер не добавили конкретики о будущем Последнего Императора. Но надо признать: сейчас идеальный момент, чтобы уйти, и дело не только в возрасте.

Емельяненко не нужен пояс – он и так легенда. Федор не устает повторять, что надеется на Молдавского. Валентину предстоит отомстить за лидера – подраться с Райаном Бэйдером за пояс в тяжелом весе. Уйти с красивым числом 40 в графе «победы» – почти так же круто, как 29-0 Хабиба, учитывая длительность карьеры Федора и лишь 6 поражений. Попробуйте найти другого тяжеловеса с таким соотношением удачных и провальных поединков.

Федор Емельяненко Фото: Getty Images

Но Федор по-настоящему одержим единоборствами. После боя он сказал, что поскорее хочет к семье, но пройдет пара недель, и легенду снова потянет в зал – готовить учеников и тренироваться самому. Даже в пресс-центре «ВТБ Арены» боец вскользь упомянул, что не против отработать последний бой контракта еще одним шоу в России. Однако лучшим завершением истории Последнего Императора станет объявление о конце карьеры в ближайшее время – пора становиться тренером на полную ставку и заполнить рейтинги всех дивизионов Bellator чемпионами из Fedor Team.

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