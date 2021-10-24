Российский боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко вернулся в октагон после двухлетней паузы и победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. После боя легенда ММА рассказал о возможном завершении карьеры, дал совет молодым спортсменам и поделился эмоциями от выступления в России.
О выступлении в России
«Я счастлив, что Bellator сегодня проходит в Москве и что вы смогли окунуться в эту атмосферу. Но я и ребята уже давно не выступали в России. Поэтому мы очень рады выступать для вас. Для нас это очень большое событие.
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Большое спасибо за поддержку. Я сегодня особенно рад, потому что все наши бойцы победили и в целом россияне удачно выступали. Витале [Минакову] только немного не повезло. Но слава Богу, что победили в такой трудный период и сумели вас порадовать».
О совете молодым бойцам
«Я бы пожелал молодым ребятам, чтобы их желания не расходились с работоспособностью и трудолюбием. Если вы хотите добиться результатов и быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать. Это мой совет молодым бойцам».
Федор Емельяненко
Фото: Getty Images
Ответил Хабибу Нурмагомедову
«Хабиб сказал, что это было очень быстро для 45 лет? Пока, скажем так, все нагрузки я выдержал. Будем дальше готовиться потихонечку. Спасибо, конечно, Хабибу за такие слова. На сегодняшний день всё благополучно. Я думаю, что все будет хорошо. Это большой стимул для молодежи, что мы пока еще в строю».
О возможном завершении карьеры
«По контракту еще один бой. Но я хочу домой, меня очень ждут, я соскучился. Вопрос о продолжении карьеры будем решать с семьей. Когда пандемия стала такой тяжелой ситуацией, мы говорили со Скоттом, решали вопрос с боем. Сначала ребята бились без зрителей, меня просили ждать. Мысли в тот момент были разные, но я верил, что этот бой все-таки состоится.
Хотелось бы еще раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим».
Цитаты Федора Емельяненко приведены по материалам Чемпионата и ТАСС.
- Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.
- Бой продлился минуту и 46 секунд. Последний Император одержал 40-ю победу в карьере.
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