Российский боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко вернулся в октагон после двухлетней паузы и победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. После боя легенда ММА рассказал о возможном завершении карьеры, дал совет молодым спортсменам и поделился эмоциями от выступления в России.

О выступлении в России

«Я счастлив, что Bellator сегодня проходит в Москве и что вы смогли окунуться в эту атмосферу. Но я и ребята уже давно не выступали в России. Поэтому мы очень рады выступать для вас. Для нас это очень большое событие.

Смешанные боевые искусства Федору надо заканчивать. Победа в Москве – идеальный момент 8 ЧАСОВ НАЗАД

Большое спасибо за поддержку. Я сегодня особенно рад, потому что все наши бойцы победили и в целом россияне удачно выступали. Витале [Минакову] только немного не повезло. Но слава Богу, что победили в такой трудный период и сумели вас порадовать».

О совете молодым бойцам

«Я бы пожелал молодым ребятам, чтобы их желания не расходились с работоспособностью и трудолюбием. Если вы хотите добиться результатов и быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать. Это мой совет молодым бойцам».

Федор Емельяненко Фото: Getty Images

Ответил Хабибу Нурмагомедову

«Хабиб сказал, что это было очень быстро для 45 лет? Пока, скажем так, все нагрузки я выдержал. Будем дальше готовиться потихонечку. Спасибо, конечно, Хабибу за такие слова. На сегодняшний день всё благополучно. Я думаю, что все будет хорошо. Это большой стимул для молодежи, что мы пока еще в строю».

О возможном завершении карьеры

«По контракту еще один бой. Но я хочу домой, меня очень ждут, я соскучился. Вопрос о продолжении карьеры будем решать с семьей. Когда пандемия стала такой тяжелой ситуацией, мы говорили со Скоттом, решали вопрос с боем. Сначала ребята бились без зрителей, меня просили ждать. Мысли в тот момент были разные, но я верил, что этот бой все-таки состоится.

Хотелось бы еще раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим».

Цитаты Федора Емельяненко приведены по материалам Чемпионата и ТАСС

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Бой продлился минуту и 46 секунд. Последний Император одержал 40-ю победу в карьере.

Смешанные боевые искусства Усман Нурмагомедов победил на Bellator 269 и поблагодарил Хабиба 10 ЧАСОВ НАЗАД