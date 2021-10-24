Один из самых ожидаемых турниров года завершился триумфом Федора Емельяненко, но оставил не самое приятное впечатление как у зрителей, так и у представителей медиа. Главная претензия болельщиков – исключительно платная трансляция Bellator 269. Нет тайны, что в России пока не научились платить за контент, и потому непонятно, почему нельзя было договориться с РЕН ТВ. Бой Федора – действительно важное событие, и его стоит показывать по федеральному телевидению.

Негодование журналистов – из-за организации турнира для прессы. Неизвестно, кому конкретно в Bellator доверили все процессы, но вышло очень плохо. От лица промоушна организаторы устанавливали странные требования, регулярно грозили не пустить на турнир в случае их несоблюдения, но не создали для медиа минимальных условий. Мероприятие формата COVID-free – отлично, но предупредите о необходимости самостоятельно сдавать два ПЦР-теста в первом же письме, а не за пять дней до турнира. Дресс-код без худи – странно для спортивного мероприятия, а еще удивительнее обнаружить места для прессы на трибуне среди зрителей, которых об ограничениях в одежде не предупреждали. Расположение журналистов – отдельная тема. Достаточно сравнить с пресс-ложей на турнире AMC Fight Nights в Сочи, чтобы понять разницу в подходах.

Смешанные боевые искусства Ответ Хабибу и возможный уход из ММА. Слова Федора после боя 3 ЧАСА НАЗАД

Перечислять околоспортивные недостатки турнира можно долго, но что с боями? Те зрители, кто пришел не только на Федора, вряд ли получили ожидаемое удовольствие. Об уровне оппозиции российских бойцов лучше всех сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции: «Я дерусь у себя дома и заслуживаю более именитого топового соперника, а они мне привели какого-то финна. Я уважаю его, но как бойцы мы с ним на разных уровнях, я это знаю. Они мне дали его, и я согласился, ничего не поделаешь». Вероятно, похожая ситуация у большинства россиян в карде.

Бойцы на Bellator 269 Фото: Getty Images

Но уже первый поединок дал надежду, что с оппозицией не все так плохо. Александр Осетров из школы Шлеменко в первом раунде попал на удушающий Эйдена Ли. Провал одноклубника быстро исправил Алексей Шуркевич – омич в первом раунде зрелищно избил Грачика Бозиняна и потребовал у Скотта Кокера долгосрочный контракт. Глава Bellator на пресс-конференции ничего не обещал. Зато Бозинян вместе с перспективным проспектом UFC Арманом Царукяном заел поражение шаурмой.

Турнир на «ВТБ Арене» кишел знаменитостями. На трибунах рядом с прессой сидели чемпион Fight Nights Вагаб Вагабов и новая звезда PFL Марина Мохнаткина. По холлу прогуливались не только бойцы вроде Вячеслава Василевского или артисты цирка Запашные, но и совсем внезапный гость – блогер Даня Милохин. Углы некоторых спортсменов сияли ярче, чем сами бойцы – отчасти так получилось у Никиты Михайлова и Брайана Мура. Боец легчайшего веса из команды Федора вышел под трек Басты «Стволок за поясок» и победил единогласным решением во многом благодаря советам Вадима Немкова. Мур отбивался от 22-летнего таланта под надзором Джона Каваны, тренера Конора Макгрегора. Кавана, кстати, не избежал вопроса журналистов о Ноториусе. Коуча спросили, когда же вернется экс-чемп. Ответ максимально расплывчатый: в следующем году.

Самый скучный бой карда вышел у Ирины Алексеевой по прозвищу Русская Ронда. Девушка с трудом победила француженку Пейдж, а после поединка решила вызвать Крис Сайборг. Поступок для дебютантки странный – еще менее логичным было уточнение на пресс-конференции: «Не хочу ни в следующем, ни через бой. Еще три или четыре раза надо подраться, до ее уровня мне далеко». Может, стоило вызывать Сайборг уже после мощной победной серии?

Главная интрига другого женского противостояния – Дарины Маздюк и Катарины Садуры – в каком раунде проиграет Дарина. Девушка не соответствует уровню Bellator: она попала в промоушн благодаря победе над неподготовленным и очень полным блогером в поп-ММА. Полячка с рекордом 4-4 стала для Маздюк слишком сложной соперницей, но боец из России смотрелась лучше ожиданий и проиграла только во втором раунде. При этом остаются вопросы к судье, который допустил удары по затылку.

Кирилл Сидельников вернулся спустя два года и по-быстрому избил шотландца Реба Трусдейла. И снова стоит заострить внимание на уровне оппозиции: пусть Бэйби Федор уже совсем не малыш и даже не перспективный фрешмен, карьера Трусдейла (10-8-1) кричит о том, что шотландец не годится в соперники Кириллу. Но главное событие схватки – не в быстром финише, а в фэйле перед боем. Спортсмены выходили в клетку не под своими флагами: на экране за спиной Трусдэйла горел французский, Сидельникова – ивуарийский. Его, вероятно, перепутали с ирландским, но этого никто не заметил, а после поединка журналисты спросили, каково выходить не под своим флагом. «Честно, не заметил этого. Обидно и прискорбно. Хорошо, что я этого не заметил, потому что это могло повлиять на бой. Я патриот своей страны. Я не один раз стоял на пьедестале под гимн своей страны. И под ирландский флаг... Это совсем не комильфо», – расстроился Сидельников.

Главный кард начался с боя двух друзей: Анатолий Токов и Шараф Давлатмуородов отлично общаются, а бой приняли из безысходности. Видимо, поэтому у Анатолия и не получилось показать реальный уровень. Файтеры выдали тягучий поединок, но Шараф забрал третий раунд и вполне заслужил ничью. А вот Токов серьезно отдалился от титульной схватки с Гегардом Мусаси.

Зато приблизился к титулу Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба полностью ответил за сказанное и уделал какого-то финна меньше чем за раунд. Патрик Пиетила не зря проиграл восемь раз при 11 победах – похожий на серфера боец легко отдал Усману инициативу, а затем и шею. Наверняка большинство ждало от базового тайского боксера хайкики и колени, но парень не стал распыляться в надежде что руководство наконец даст достойного оппонента. После поединка Нурмагомедова пытали, кто же может им стать. Усман долго говорил, что разницы нет, но потом прозвучала фамилия Питера Куилли. «Подраться? Нет, интересно размазать», – сказал Нурмагомедов о друге Конора Макгрегора, которого несколько лет назад выгнали из Fight Nights за религиозную шутку. Интересное противостояние в рамках Bellator – особенно учитывая, что Хабиб всегда в углу Усмана. Может, по такому случаю и Конор поможет Куилли?

Главный апсет вечера совершил суринамец Саид Соума. 29-летний боец победил Виталия Минакова, хотя все ждали, что бывший чемпион даже не заметит соперника, на фоне которого выглядит великаном. Соума отбил Минакову правую ногу лоукиками. Русский файтер продолжал хромать и искать один мощный панч, чтобы уложить Соума на канвас, но вместо этого сломал палец руки. Казалось, Минаков вправил палец и готов продолжить, но бой все же остановили. Второе поражение Виталия в карьере – непонятно, завершит ли ее боец или захочет отомстить ноунейму, которому даже на пресс-конференции перед боем ни одного вопроса не задали.

Большинство подтянулось на арену к бою Федора. Последний Император вышел в октагон примерно в 23:30 по Москве, а уже через пару минут давал интервью, в котором благодарил бога и радовался за учеников. Федор сбил Тимоти Джонсона с толку простой комбинацией из трех ударов – нет ничего удивительного, что американец рухнул на канвас после того, как ему сначала прилетело в живот, а затем дважды в голову. Емельяненко-старший в очередной раз доказал величие, а нам остается пустить слезу, поаплодировать и разъехаться по домам, чтобы пересмотреть подборку других его великих нокаутов.

Смешанные боевые искусства Федору надо заканчивать. Победа в Москве – идеальный момент 12 ЧАСОВ НАЗАД