Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал победу брата Федора Емельяненко на турнире Bellator 269.

«Поздравляю брата Федора Емельяненко с очередной красивой победой», – написал Александр Емельяненко в инстаграме и выложил совместное фото с Федором.

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Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Бой продлился минуту и 46 секунд. Последний Император одержал 40-ю победу в карьере.

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