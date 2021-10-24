Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал победу брата Федора Емельяненко на турнире Bellator 269.
«Поздравляю брата Федора Емельяненко с очередной красивой победой», – написал Александр Емельяненко в инстаграме и выложил совместное фото с Федором.
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