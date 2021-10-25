Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев назвал бойца, которого считает проектом промоушна.
«Бывает такое, что кто-то дерется пару боев и уже в топ-5, а у меня победная серия из восьми поединков, и я только закрепился в топ-10. Кто разбирается в ММА, понимает, что это не так. Если бы меня старались вести, я бы давно был в топ-3. Восемь побед подряд – у кого есть больше? Только у Чарльза Оливейры. А есть такие, как Чендлер – вот это 100% могу сказать, что проект UFC. Выиграл один бой, и ему сразу же дали поединок за пояс. А у меня восемь побед, и пока о титульном бое… Дэйна Уайт где-то говорил в каком-то интервью, что, может быть, я подерусь за титул. Если после девятой победы подряд мне дадут бой за титул, разбирающиеся люди поймут, что меня не просто так подвели к этому – я заслужил титульник победами», – приводят слова Махачева «Известия».
- Следующий бой Ислам Махачев проведет 30 октября против Дэна Хукера на турнире UFC 267.
- За карьеру Махачев победил 20 раз и однажды уступил.
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