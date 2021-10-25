Российский боец смешанных единоборств Умахан Ибрагимов победил Бена Додстера на турнире British Fighting Championship.

Чтобы отправить Додстера в нокаут, Ибрагимову хватило пять секунд. Британец пробил россиянину лоу-кик, в ответ Ибрагимов выполнил точный хай-кик в голову – британец рухнул на канвас лицом вперед.

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Боец установил рекорд промоушна – так быстро в British Fighting Championship еще никто не нокаутировал соперника.

Профессиональный рекорд Ибрагимова – четыре победы и одно поражение. Все бои завершились в первом раунде.

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