Российский боец смешанных единоборств Умахан Ибрагимов победил Бена Додстера на турнире British Fighting Championship.
Чтобы отправить Додстера в нокаут, Ибрагимову хватило пять секунд. Британец пробил россиянину лоу-кик, в ответ Ибрагимов выполнил точный хай-кик в голову – британец рухнул на канвас лицом вперед.
Смешанные боевые искусства
Махачев назвал бойца, которого считает проектом UFC
- Боец установил рекорд промоушна – так быстро в British Fighting Championship еще никто не нокаутировал соперника.
- Профессиональный рекорд Ибрагимова – четыре победы и одно поражение. Все бои завершились в первом раунде.
Смешанные боевые искусства
Александр Емельяненко отреагировал на победу Федора
Смешанные боевые искусства
Федор спас турнир Bellator. Дебют в России вышел провальным