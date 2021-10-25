Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на годовщину завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым.

В октябре 2020 года российский боец победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил об уходе из ММА.

«Ровно год назад в этот день величайший боец ушел непобежденным. Он ушел абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Он мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушел с 29-0. Никто не смог побить этого парня», – написал Кормье в инстаграме.

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Кормье и Нурмагомедов были напарниками по тренировочному залу в США.

Даниэль, как и Хабиб, завершил карьеру в 2020 году после третьего боя со Стипе Миочичем.

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