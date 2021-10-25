Никита Джигурда – новая звезда поп-ММА. Артист уже побил депутата Виталия Милонова и готовится к следующему поединку. В перерыве между выходами в октагон Джигурда дал интервью журналисту Eurosport.ru Анару Ибрагимову. Ниже – главные цитаты. Полностью интервью с актером – на ютьюб-канале «Eurosport Интервью»

Зачем Джигурде ММА

Мне с юности нравился Мохаммед Али, Рой Джонс, Принц Насим. Все эти ребята – величайшие бойцы. Но также их объединяет то, что они устраивали представления. И в начале карьеры им доставалось от фанатов, их называли клоунами. Это же мы наблюдаем и в других видах спорта – возникает необходимость выделяться.

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Настоящие бойцы и хейтеры, которые обкладывали нас ***** [чертями], даже не понимали – нас просили не бить друг друга по лицу. Но зрителям этого не говорили. Понятное дело, я мог бы урыть смельчака Виталия Милонова в первом же раунде, но в чем бы заключалось шоу? Все, кто называют Джигурду фриком – их право. Но поймите, если это не имеет отношения к спорту, это привлекает внимание к площадке. Когда в каждом бою будет находиться пара из шоу-бизнеса и выяснять отношения в октагоне. Без каких-либо договорняков, а по-настоящему. А потом, получив по мордасам, все будут следить за базаром. И спорт не может быть отдельно от этого.

Респект Александру Емельяненко

Саша Емельяненко, как многие бойцы и сильные люди, очень наивен. И он в этой наивности очень мне близок, потому что я в юности до определенного времени был очень наивным идеалистом. И, конечно, это травма для него, что он с Федором не общается, и что Федор не принимает его. Я его понимаю. Он как брат по духу. Мне Саша Емельяненко по духу ближе, чем Федор.

Александр Емельяненко Фото: Other Agency

О Дзюбе и сборной России

Считаю, что Дзюба зря отказался от последнего вызова. На мой взгляд, прогнули молодого нового тренера. Тоже классного суперигрока. То, что я читал, какие-то недопонимания... А когда они проиграли, я сам говорил: «Елки-палки. Опять из-за того, что Артем дзюбил, почему не приглашают в сборную?» Он своим внешним видом харизматичный, машина, бежит. А что вы поставили этих ребят? Атлеты должны быть.

О дальнейших планах в единоборствах

После Джигана будет Коля Валуев. Сейчас стебают, кто отстоит честь Виталика Милонова? И претенденты там: Карелин Саша, Валуев и так далее. «Вот на Джигурду и Колю Валуева хорошо бы было посмотреть». Я говорю: «Когда я разделаюсь с Отариком (это понятно), с Джиганом. Вот, Коля, давай, занимайся вообще». Но опять-таки, я не понтуюсь.

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