Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что думает об отказе от боя-реванша чемпиона дивизиона Алджамейна Стерлинга.

«Я не был удивлен, когда Стерлинг заявил, что не будет драться. Это можно было предвидеть. Мне плевать на Стерлинга, моя цель – вернуть пояс. Я не собираюсь ждать кого-то, кто не хочет выходить на поединок со мной. Я в курсе, что Сэндхаген был не первым, кому предложили заменить Стерлинга. Но думаю, он был лучшим доступным вариантом. Я сказал своим менеджерам, что готов драться с кем угодно в этот день.

Мне кажется, что поединок должен быть за вакантный титул. В этом поясе нет ничего промежуточного, потому что Стерлинг знал, что не будет драться в октябре, хотя с апреля утверждал, что даст реванш, чтобы его не высмеяли. Он подписал соглашение, но так и не собрался принять бой. Если бы он был честен с UFC с самого начала, я мог бы подраться за пояс в июле или августе. Сейчас он говорит, что для восстановления ему требуется от 12 до 18 месяцев, разве он не знал об этом, когда оперировался?» – приводит слова Яна BJPenn

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Бой Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

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