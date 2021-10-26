Вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что думает о постоянных попаданиях экс-чемпиона промоушна в двух дивизионах Конора Макгрегора в светскую хронику.

«Мы исходим из этического кодекса, просим бойцов его придерживаться. Вот только у каждого спортсмена свой характер. Но посмотрите, сколь неоднозначную реакцию вызывают многие поступки, те же посты в социальных сетях. У организации есть принципы, спорт должен оставаться спортом. Но медиа так устроены, они чаще показывают негатив. Между тем, Александр Волков, другие бойцы часто проявляли свои лучшие качества: помогали оппонентам покинуть октагон, приобнимали их… А то, что есть спортсмены, которые постоянно попадают в такие истории – мы стараемся не проецировать это на бренд. Однако, безусловно, когда происходит что-то противозаконное, промоушну приходится реагировать», – приводит высказывание Громковского «Р-Спорт»

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Андрей Громковский занимает пост вице-президента UFC по России и СНГ с мая 2018-го года.

В настоящее время Конор восстанавливается после открытого перелома ноги, полученного в июле во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. В 2021 году он не примет участия в схватках.

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