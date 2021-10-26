Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о готовности провести поединок с чемпионом промоушна в полусреднем дивизионе Камару Усманом.

«Можно попробовать. Про чемпиона Камару Усмана ничего плохого не скажу. Хороший мужчина – встречаемся, общаемся. Но я понимаю, что там будет большой поединок. В своем дивизионе таких громких схваток уже мало», – приводит слова Махачева «Р-Спорт»

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Следующий поединок Махачев проведет 30 октября против Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Усман сразится в реванше с Колби Ковингтоном 6 ноября на UFC 268.

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