27 октября состоится бой на турнире промоушна «Наше дело» – иранский боец Мухаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец встретится с Марифом Пираевым, известным как Пиранья.
Расклады перед боем
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Схватка пройдет по правилам кулачных поединков, но в перчатках для MMA. Последний бой Пираева состоялся в сентябре на турнире AMC Fight Nights – тогда Мариф победил казахстанца Куата Хамитова раздельным решением судей. Хейбати в марте победил Тимура Никулина в поединке на голых кулаках в рамках кулачного промоушна Hardcore FC. Бой также продлился всю дистанцию, а Перс выиграл единогласным решением судей. Пираев и Хейбати неоднократно оскорбляли друг друга и уже успели подраться за пределами октагона.
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Котировки
Победа Хейбати: 2.30
Победа Пираева: 1.57
Пираев идет фаворитом в поединке, хотя с этим можно поспорить: Мариф привык бороться, а в этом поединке у него такой возможности не будет. Пираев не так давно дебютировал в кулачных боях, а Хейбати приобрел известность как раз благодаря поединкам этого формата. Учитывая, как высок кэф на ударника в кулачном бое против борца, логично сделать ставку именно на Перса.
Где и когда смотреть
Поединок Мухаммед Хейбати – Мариф Пираев можно посмотреть бесплатно, зарегистрировавшись на Winline. Ориентировочное время начала боя – 21:00 по Москве.
Полный кард турнира
- Мухаммед Хейбати – Мариф Пираев
- Вячеслав Дацик – Реваз Верулашвили
- Аза Ассасин – Азиз Камалов
- Малик Канаев – Кирилл Боков
- Ислам Кадиев – Тимур Титан
- Влад Шабанов – Никита Шевченков
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