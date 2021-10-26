27 октября состоится бой на турнире промоушна «Наше дело» – иранский боец Мухаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец встретится с Марифом Пираевым, известным как Пиранья.

Расклады перед боем

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Схватка пройдет по правилам кулачных поединков, но в перчатках для MMA. Последний бой Пираева состоялся в сентябре на турнире AMC Fight Nights – тогда Мариф победил казахстанца Куата Хамитова раздельным решением судей. Хейбати в марте победил Тимура Никулина в поединке на голых кулаках в рамках кулачного промоушна Hardcore FC. Бой также продлился всю дистанцию, а Перс выиграл единогласным решением судей. Пираев и Хейбати неоднократно оскорбляли друг друга и уже успели подраться за пределами октагона.

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Котировки

Пираев идет фаворитом в поединке, хотя с этим можно поспорить: Мариф привык бороться, а в этом поединке у него такой возможности не будет. Пираев не так давно дебютировал в кулачных боях, а Хейбати приобрел известность как раз благодаря поединкам этого формата. Учитывая, как высок кэф на ударника в кулачном бое против борца, логично сделать ставку именно на Перса

Где и когда смотреть

Поединок Мухаммед Хейбати – Мариф Пираев можно посмотреть бесплатно, зарегистрировавшись на Winline . Ориентировочное время начала боя – 21:00 по Москве.

Полный кард турнира

Мухаммед Хейбати – Мариф Пираев

Вячеслав Дацик – Реваз Верулашвили

Аза Ассасин – Азиз Камалов

Малик Канаев – Кирилл Боков

Ислам Кадиев – Тимур Титан

Влад Шабанов – Никита Шевченков

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