Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о выступлении Федора Емельяненко.
«Он легенда в нашем виде спорта – один из лучших тяжеловесов в мире, но у меня смешанные чувства от его выступления. То, что он сейчас дерется, в таком возрасте, это одновременно и хорошо: он делает это для спорта и своей команды. Но с другой стороны, это жесткий вид спорта – сегодня ты можешь выиграть, а завтра тяжело проиграть, что очень опасно в таком возрасте. Для меня Федор не был кумиром, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только боксом, а когда оказался в ММА, уже было другое поколение, другие ребята», – сказал Ян Ариэлю Хельвани в шоу MMA Hour.
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- 45-летний Емельяненко нокаутировал Тима Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.
- Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном за временный пояс UFC в легчайшем весе 30 октября.
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