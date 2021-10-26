Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
«Проблема «МЮ» в том, что это просто группа молодых людей, разговаривающих друг с другом. Они сверстники. Управлять всем должен кто-то с более высоким статусом. Уле сидел в запасе, когда Роналду играл. Они на равных. Это не то, что нужно. Я отношусь к Уле с предельным уважением и любовью, но его роль необходимо изменить. Это мое мнение», – написал Конор в
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- После девяти матчей «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками.
- Последний раз манкунианцы побеждали в АПЛ 19 сентября, когда обыграли «Вест Хэм» (2:1).
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