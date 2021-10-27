Российского бойца смешанного стиля Александра Волкова порадовала победа тяжеловеса Федора Емельяненко в бою против Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.
«Победа Федора меня не удивила – она меня очень порадовала. Порадовало, что он вышел в такой хорошей форме, был подготовлен, сконцентрирован и так ярко и красиво выиграл. Федор – боец в целом уникальный, трудолюбивый, умеет своих соперников читать, а Тимоти – боец достаточно читаемый. В этом плане Федор все сделал грамотно и красиво. Думаю, что все, кто этот бой в России видел, ему порадовались. Было очень круто. Спасибо ему за эту победу», – рассказал Волков на ютьюб-канале «Ушатайка».
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- 45-летний Федор Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве нокаутировал Тимоти Джонсона за минуту и 46 секунд.
- Александр Волков – бывший чемпион Bellator в тяжелом весе.
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