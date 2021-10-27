Израильский боец смешанных единоборств Шимон Смотрицкий раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за посты про Палестину.

– Посты Хабиба и других про Палестину тебя задевали?

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– Конечно. Потому что у них много фанатов, и болельщикам это заходит в голову. Они выставляют неправильную информацию. Хабиб и все эти бойцы сидят где-то в отеле в Дубае, кушают стейк, когда им Salt Bae его солит, смотрят телевизор и смеются, а потом пост клацнули в телефоне, и 50 миллионов человек говорят, какой Израиль плохой, а Палестина страдает. И в это время в 200 метрах от дома моей бабушки ракеты взрывают улицы. А эти сидят, кушают, пьют, кальяны курят и посты выкладывают. Я готов с каждым выйти в эфир и поговорить на эту тему, потому что уверен: никто хотя бы раз не открыл книгу и не почитал историю в деталях. Где-то что-то услышали в новостях, инстаграм друг друга читают и выкладывают. А мы с этим живем. Потом нас не любят и ненавидят.

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Поэтому я говорю: если у кого-то есть личная проблема из-за того, что я еврей и с Израиля, то я готов это обсудить в эфире или встретиться с глазу на глаз, все объясню. А если это покатится в другую сторону, то зайдем в клетку и там все решим. Не говорю это как угрозу или потому что хочу показать свои сильные стороны, просто так и есть», – сказал Смотрицкий.

Шимон Смотрицкий Фото: Getty Images

В мае многие бойцы поддержали Палестину в конфликте с Израилем. В их числе – Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов.

«Не нужно быть мусульманином, чтобы поддержать сектор Газа, нужно просто быть человеком», – писал Хабиб.

«Камни – это единственное оружие у них в руках, чтоб защитить нашу святыню, но в сердце у них Вера и Надежда на Всевышнего Аллаха. Пока есть такие мусульмане – нас не победить. Накажи этих притеснителей худшим наказанием и дай нам увидеть их мучения, о Аллах!», – такое описание добавил Махачев к видео с задержанием протестующих.

Смотрицкий – боец команды «Архангел Михаил», которую представляет Петр Ян. В сентябре израильтянин заявлял, что страдал в России от антисемитизма. Боец называл Екатеринбург дырой и планировал попасть в UFC через претенденскую серию Дэйны Уайта.

«Сначала я был очень взволнован и говорил себе, что я Шимон Смотрицкий из Холона, тренирующийся на севере России, в какой-то дыре, приму участие в основном бою на мероприятии UFC в Лас-Вегасе, и у меня было много вопросов на этот счет. Я заслуживаю того, чтобы участвовать в главной бойцовской лиге в мире.

Я довольно много страдал от антисемитизма в России. Шутили надо мной или издевались, но мы не уезжали. Я всегда скучал по своим корням. Я родился в Израиле, и вся моя семья - евреи. В России, конечно, не все такие, но подавляющее большинство. И я хочу показать им, кто я есть. Показать свою идентичность и свое имя. Я Шимон с израильским флагом и большой звездой Давида, с которыми иду на бой, и мне не стыдно за то, кем я явлюсь. Я горжусь этим, и если у кого-то есть проблемы, пожалуйста, наберите 77 килограмм и войдите в клетку со мной на 3 раунда по 5 минут. И там мы решим все проблемы», – заявлял Смотрицкий.

Уехать в UFC у Смотрицкого не получилось. На Dana White's Contender Series он проиграл Майку Мэлотту удушением за 39 секунд. Поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

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