На турнире UFC 267 российский легковес Ислам Махачев подерется с Дэном Хукером. Новозеландец идет на шестом месте в рейтинге – он провел 31 бой в ММА и победил в 21 из их. Но в рекорд Дэна не внесен один поединок, который должен заставить напрячься Махачева: однажды Хукер жестко избил тяжеловеса.

На неофициальном турнире в Новой Зеландии по правилам, схожими с теми, что были в Pride в нулевых, Хукер встретился с Марком Криди. На момент боя Дэн весил 84 кг, а его соперник – 129. Одной только разницы в 45 килограмм достаточно, чтобы не организовывать такой бой, но он состоялся.

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Дэн Хукер Фото: Getty Images

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«Однажды я тренировался в своем зале, и один из наших бойцов, который бился в мейн-ивенте, получил травму руки и выбыл на неделю. Тренер сильно расстроился: «Черт, что мы будем делать без главного боя?» Я сказал: «Эй, сколько весит этот парень?». Он ответил: «Не знаю, думаю, где-то 130 кило». И я такой: «Окей, я сделаю это», – рассказывал Хукер.

«Назовем это новозеландским Pride – разрешены удары локтями, головой и соккер-кики. Первый раунд шел 10 минут. Я весил 84 кг, когда вышел на бой. Я выступал в полулегком весе и дрался в категории до 65 килограмм за две недели до этого поединка, так что мне пришлось реально раскабанеть. Тот парень, полагаю, весил 129 кг. Это был хороший бой, я получил огромное удовольствие. Это тяжелое испытание. Он ни в коем случае не был неуклюжим. У него куча боев по кикбоксингу, он много выступал в профессионалах по ММА, боролся за титул чемпиона Новой Зеландии в тяжелом весе. Это и по сей день одна из моих любимых схваток», – вспоминал Дэн.

«Сдался ли он? Что-то вроде того. В первом раунде я опрокинул его, забрал спину и выбросил хук, но он такой здоровый, что просто сбросил меня, и я соскользнул на настил. Следующий момент – я уже внизу, а он лупит меня по лицу где-то три минуты. Затем раунд закончился, и я понял, что моя челюсть сломана. Как и нос – он был заложен, я мог дышать только через открытый рот.

Однако во втором раунде я сделал тейкдаун, и сделал то же, что в первом – залез на его спину. Но помнил – нет, это не сработало в прошлый раз. Поэтому я слез и прописал соккер-кик прямо ему в глаз. Вы думаете, он захотел сдаться, но он встал. Я не мог в это поверить, потому что пнул его так сильно, как только мог. Но он встал, и тогда я подумал, что иду ва-банк. Мы выбили дерьмо друг из друга, и я насладился этим», – описывал рубку Хукер. Криди действительно сдался. Хукер был готов продолжать бой, но тяжеловес отказался драться и закончил поединок.

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