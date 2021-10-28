Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.
Алишер заявил в интервью Ксении Собчак, что выделять из бюджета миллионы на проведение праздника нет никакого смысла. Позже Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна на возможное нарушение закона. Рэпер, в свою очередь, принес извинения и сказал, что его реплику вырвали из контекста.
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«Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его еще не посадили», – сказал Шлеменко.
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Шлеменко не впервые хейтит Моргенштерна. А еще боец обещает перейти в UFC.
А сам Алишер предлагал запретить смешанные единоборства, потому что «MMA подает плохой пример детям».
Источник: Sport24.
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