Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.

Алишер заявил в интервью Ксении Собчак, что выделять из бюджета миллионы на проведение праздника нет никакого смысла. Позже Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна на возможное нарушение закона. Рэпер, в свою очередь, принес извинения и сказал, что его реплику вырвали из контекста.

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«Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его еще не посадили», – сказал Шлеменко.

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