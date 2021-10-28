Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вызов Вячеслава Дацика.

«Мертвый, жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Куда он на меня прыгает? Передайте этой жирной рыжей обезьяне... Собака с муромских лесов... Пусть готовится. Этот бой состоится. Этот бой будет. Отправлю спать эту жирную падлу. Только не знаю, когда этот бой будет. Мне предстоит очень много боев. Будут месяцы, когда мне придется выступать по два раза в месяц. Форму я набрал отличную. Буду бить народ и радовать вас своими победами», – высказался Емельяненко в прямом эфире инстаграма.

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Александр в сентябре 2021 года победил блогера Артема Тарасова на голых кулаках.

Кроме Дацика Емельяненко-младший готовится к поединкам с рэпером Джиганом, а также бойцами MMA Магомедом Исмаиловым и Джеффом Монсоном.

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