Бывший чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории Пол Малиньяджи рассказал, что он думает о нападении Конора Макгрегора на итальянского диджея Франческо Факкинетти.

«Это невероятно. Я не знаю, почему диджей схлопотал этот удар. Не имеет значения, насколько он неуважительно относился к Конору… и вообще я смениваюсь, что какое-либо неуважение было, потому что он был поклонником Макгрегора. Парень, который хотел сфотографироваться с Конором, однажды лишился своего телефона, было такое? Мне кажется, для Конора неважно, поклонник это или хейтер. Думаю, он просто сошел с рельсов.

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Бро, почему ты контролировал себя, когда находился рядом со мной? Потому что понимал, я запихну твой кулак обратно тебе в рот? Ты мог среагировать, даже ударить меня, но 100% получил бы ответку. Я знал, что этот парень просто выпендрежник. Многие люди это начинают понимать сейчас, но мне не потребовалось много времени, чтобы увидеть: он – выпендрежник без яиц», – заявил Малиньяджи.

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Конор Макгрегор не будет драться в 2021 году, его отстранили по медицинским показаниям до 2022-го после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

Пол Малиньяджи за карьеру провел 44 боя, в 36 из которых победил, в том числе в семи – нокаутом.

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