Летом 2020-го Чимаев ворвался в UFC, разнес троих соперников за два месяца и стал любимчиком Дэйны Уайта. Хамзат пришел в промоушн сразу после работы охранником – уволился, как только подписал контракт. Боец по прозвищу Борз переехал в Швецию из Чечни в 2013 году. Сначала северную страну отправился осваивать старший брат Хамзата, Артур. Одна из причин переезда – здоровье среднего брата, которому требовалась операция на спине.

Первым местом работы братьев в Швеции стала фабрика по изготовлению морозильников, куда Артур устроил Хамзата. Боец вспоминал, что там он впахивал с понедельника по субботу по 8-10 часов. Старший брат считал работу на погрузчике перспективной: он предлагал Хамзату бросить тренировки и завести семью. Маме Чимаева не нравилось, что сын занимается единоборствами, еще когда он учился в школе. Она хотела, чтобы Хамзат получил медицинское образование, но потом поняла, что доктора из него не получится.

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«Мама говорила, что при хорошей учебе будешь получать достойные деньги. Я отвечал, что спортсмен тоже может много зарабатывать. Если ты не учился хорошо, это не значит, что ты тупой. По жизни человек сам многому учится. Есть уроки в школе, а есть – на улице. И там я многому научился. Знал, что буду зарабатывать спортом, и это принесет хорошие деньги», – говорил Чимаев.

Но и на погрузчике Хамзат получал неплохие для России деньги: примерно 2-2,5 тысячи долларов (140-175 тысяч рублей) в месяц. На такой оклад Хамзат не только комфортно жил и помогал родственникам, но и вместе со старшим братом купил маме дом.

Но обычная работа – не для Хамзата. Сразу по приезде в шведский город Линчёпинг он нашел зал, где занимаются вольной борьбой. Этот вид единоборств не культивируется в стране, и Чимаев быстро стал лучшим – даже победил в национальном чемпионате. Правда, большинство участников шведских турниров – другие выходцы из России.

В вольной борьбе Чимаев выступал под другой фамилией. Большую часть жизни Хамзат был Герихановым, – под этой фамилией он даже провел первый бой в профессиональных ММА. «Дома у них с сестрой была материнская фамилия, а потом сюда переехали – поменяли на отцовскую. Решили так сделать», – объяснил Артур Чимаев.

После победы в одном из борцовских турниров Чимаев отправился в Стокгольм, чтобы потренироваться в зале All Stars. Там Хамзат понравился тренерам, и ему предложили остаться. Чеченский боец сдружился с легендой UFC Александром Густафссоном и ветераном Резой Мадади, причем с иранцем Хамзат повздорил на первой же тренировке.

«Быстрее всего я нашел общий язык с Резой Мадади, бывшим бойцом UFC. Хотя после тренировки чуть не подрались! Он горячий парень, мы сильно друг друга побили в спарринге. После того, как время вышло, хотели продолжить уже без перчаток – нас разняли. А потом нормально посидели, поговорили, попили чай. Так и начались дружеские отношения», – ностальгировал Борз.

Реза Мадади, Хамзат Чимаев и Артур Чимаев Фото: Getty Images

Чимаев действительно взрывной: в 2018 году его так взбесил Конор, что Хамзат отправился в Ирландию, чтобы заставить Ноториуса ответить за слова о Хабибе. Окончательно Борза добила новость о том, что Мак уронил в спарринге чеченского бойца Аюба Магомадова.

«У меня в голове такая каша создалась – полететь и встретить его на улице у зала. Но в аэропорту не позволили попасть на территорию Ирландии, сказали, что нет разрешения. Отвезли в участок, там восемь-девять часов ждал, еды даже не принесли. Потом сказали, что нужно обратно в Швецию лететь. Хотелось врезать Конору. Многие думали, что хочу помочь ему с подготовкой к бою с Хабибом, но это не так», – рассказывал Хамзат.

Зато в Швеции не нашлось пограничников, которые остановили бы Хамзата от рукоприкладства. Правда, досталось не Конору, а наркоторговцам, которые показывали бойцу средние пальцы. «Я подошел, спросил, зачем они так делают. Один схватил меня за куртку, и я его ударил. Второй тоже напал, его тоже ударил и ушел. Потом они заявили на меня в полицию, были проблемы», – вспоминал файтер.

Хамзат Чимаев, Швеция, UFC Фото: Getty Images

Но на Борза не всегда нападали безобидные наркоманы. Однажды пришлось голыми руками отбиваться от ножа: «В Швеции, как и в России, тоже есть приезжие, есть плохие и хорошие люди. Дружил я с одним мужиком, он сказал мне пару неприятных слов, я ответил. Завязалась драка, он вытащил нож и напал на меня. Пришлось его избить. Это посчитали самозащитой».

Удивительно, но на работе у Чимаева не было проблем и серьезных конфликтов. Боец рассказывал, что, когда он стоял у дверей ночного клуба на фейс-контроле, никто не лез в драку после отказа. Он уверен, что дело в менталитете: «В России если кому скажешь: «Уйди отсюда», то сразу начнется. В этом смысле Швеция совсем другая».

Последняя работа Чимаева – охранник дома, где селят бывших заключенных до того, как они получат квартиру. Борз следил, чтобы зэки не барагозили, не пускал внутрь посторонних. Иногда бывшие преступники приходили обкуренные, лезли драться друг с другом, и Хамзат их разнимал. Если дело серьезное, под рукой всегда пульт: нажал на кнопку – полиция выехала.

Хамзат Чимаев, Швеция, UFC Фото: Getty Images

Но если Чимаев обходился без жесткого кровопролития, откуда этот узнаваемый шрам на лице? Явно не после одного из поединков – во всех боях Борз победил досрочно. История появления шрама – из детства: когда будущему бойцу было два года, он упал с лестницы на бетон. Хамзат не помнит инцидент, но после падения он не отделался только шрамом. Чимаев остался без верхних зубов и сломал нос, который теперь не дышит с одной стороны.

Чеченскому бойцу нравится в Скандинавии, но он отмечает, что Россия – намного ближе. Борз живет в Швеции восемь лет и признается, что полюбил эту страну. Чимаев явно видит разницу: «Тут люди попроще. Никаких уличных драк. Если хочешь жить своей жизнью, то никто не будет ставить тебе палки в колеса. Все живут одинаково, получают деньги, никто не голодает, все хорошо. Мне тут очень комфортно. Разница в зарплате, допустим, у дворника и офисного менеджера небольшая. В Швеции так устроено, что все примерно на одном уровне жизни».

Уже 30 октября Чимаев подерется с Ли Цзинляном в Абу-Даби, а через три недели вернется к истокам и проведет поединок по вольной борьбе с известным шведским бойцом UFC.

Чимаев уже несколько раз вызывал на бой Конора, а ирландец даже однажды согласился ! Но бой все равно не состоялся, и дело не в травмах.

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