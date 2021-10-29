30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267. В рамках главного боя вечера в октагон «Этихад Арены» выйдут действующий чемпион промоушна в полутяжелом весе Ян Блахович и первый номер рейтинга Гловер Тейшейра. Для фанатов ММА из России и ближнего зарубежья ближайший ивент UFC наверняка вызывает особый интерес – в каждом поединке главного карда есть боец российского происхождения.

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Главный бой

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Блахович – Тейшейра

Ян Блахович не выходил в октагон с марта 2021 года, когда победил Исраэля Адесанья единогласным решением судей. Теперь поляку предстоит новая защита титула – на этот раз против первого номера рейтинга в полутяжелой весовой категории Гловера Тейшейры. Бразильский боец американского происхождения имеет серию из пяти побед подряд. На официальной процедуре взвешивания бойцы сделали одинаковый вес – 92,98 кг.

Соглавный бой

Ян – Сэндхаген

Российский боец очень ждал реванша с Алджамейном Стерлингом, но американец снялся с боя из-за восстановления после операции. Соперником Яна в поединке за временный титул станет третьим номером рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхаген. Американец активно респектует Петру и восхищается его навыками в октагоне, но это не значит, что их схватка окажется такой же дружелюбной. На процедуре взвешивания перед боем Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес – 61,23 кг.

Главный кард

Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Александр Волков – Марчин Тыбура

Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас – Вирна Яндироба

Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Альберт Дураев – Роман Копылов

Элизеу Дос Сантос – Бенуа Сэинт-Дэнис

Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Макван Амирхани – Лерон Мёрфи

Ю Яозонг – Андрэ Петроски

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто

Котировки букмекеров

Российский боец – явный фаворит, и тут сюрпризов нет. Сейчас Ян должен был защищать титул, но весной он потерпел первое за 6 лет поражение, причем не из-за превосходства соперника, а собственного чрезмерного желания победить: Петр выполнил недозволенный прием и нарвался на дисквал. Из 8 предыдущих боев Яна в UFC 5 завершились досрочно. Вот и сейчас его досрочная победа кажется букмекерам наиболее вероятным исходом – 2,35

Где смотреть

Начиная с предварительного карда, ивент в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ – трансляция стартует в 22:00 по московскому времени. Бои основного карда намечены на 23:00 (мск). Также за поединками можно наблюдать в мобильном приложении UFC, на канале UFC Fight Pass, на Wink и More.tv.

Уже через 3 недели после боя с Ли Цзинляном в Абу-Даби Чимаев вернется к истокам и проведет поединок по вольной борьбе с известным шведским бойцом UFC.

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