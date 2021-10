В детстве Кори Сэндхаген не фанател от единоборств и даже не считался главным задирой в классе. В шесть лет родители отдали его на тхэквондо, но ребенку не зашло – тренер не разрешал наносить удары во время спаррингов. Подростком Кори играл в баскетбол – переключался между позициями атакующего защитника и разыгрывающего. Ловкий Сэндхаген классно ориентировался в пространстве и разрывал на уровне школы. «Думаю, баскетбол помогает с футворком и резкостью ударов», – говорил боец.

В старших классах Сэндхагену надоело бросать мяч в корзину, и он переключился на кикбоксинг. В 17 лет Кори пришел в зал High Altitude Martial Arts, а в 22 года стал чемпионом мира по версии WKA. После этого успеха он перешел в смешанные единоборства.

За Сэндмена (прозвище бойца – Eurosport) взялся тренер Кристиан Аллен, вместе они прошли весь путь – от первых побед в кикбоксинге до поединка за временный пояс против Яна. «Я встретил Кори, когда он пришел к нам после школы. Он был простым, тихим, худым и бледным пареньком. Но как-то мы спарринговали, и тогда я понял: вау, у него действительно серьезный потенциал. Думаю, Кори преуспел благодаря рвению. Ему не приходится рыться в себе, чтобы найти мотивацию. Он просто хочет добиться успеха», – объяснил природу Сэндхагена Аллен.

Кори регулярно тренировался, но не циклился на спорте. Американец закончил Университет Колорадо и получил степень по психологии. Сейчас он не только развивает карьеру, но еще и работает в родном зале детским тренером. «Я тренирую детишек кикбоксингу, и это мой способ отплатить своему залу. Стараюсь сделать как можно больше для этих людей, которые сделали много для меня, когда я пришел в зал», – рассказывал Сэндхаген.

Боец использует образование психолога не только во время тренировок с детьми. Он также работает в детском центре лечения психический заболеваний Маунт Сент Винсент. Кори общается с травмированными ребятами от шести до 13 лет: он приходит к ним в жилой корпус, водит на завтрак, читает книги, помогает учить уроки, укладывает спать.

«Это одна из тех работ, где вы не найдете мотивацию, если по-настоящему не хотите улучшить жизнь этих детей. Тяжелая работа в эмоциональном плане. Чтобы делать это, нужно получать от нее удовольствие, и мне она действительно нравится», – говорил вдохновленный Кори.

Сэндхаген признавался, что с ростом в UFC и распространением ковида он стал уделять этому меньше времени: «Теперь меня нет на ночевках, я не загружен 30-40 часов в неделю. Сейчас я работаю там, потому что это дает ощущение, что я делаю что-то помимо боев. Это придает немного больше смысла моей повседневной жизни. Помогаю в больнице примерно раз в неделю. Это место – особенное в моем сердце. Они позволили мне выбрать индивидуальный график, потому что я начинал карьеру в ММА. Это непросто, когда ты нищий боец, который дерется за 2 тысячи долларов три раза в год».

Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

Сэндхаген разделяет карьеру в UFC и работу в больнице, чтобы не нанести больший вред психике детей. Все сотрудники в курсе, чем он занимается, и поддерживают бойца, но большинству детей он не рассказывает, что бьет других людей. Те, что постарше, думают, что Кори – рестлер.

Чтобы финансово поддержать клинику, Сэндхаген однажды организовал благотворительную продажу свитшотов. Дизайн вдохновлен легендарным японским бойцом и его слоганом We Are All One (мы все едины – англ.). А еще Сэндмен подарил всем сотрудникам Маунт Сент Винсент карточки на 10 долларов в популярную в США сеть ресторанов Chipotle.

При таком высоком уровне эмпатии Сэндхаген остается бойцом с личными проблемами. Он осознает, сколько стресса приносят единоборства, и потому со старта карьеры работает со спортивным психологом. Кори считает это решение одним из лучших в карьере, хотя многие бойцы уверены: им помощь специалистов вообще ни к чему. «Я не принадлежу к этому типу эго. Работа со спортивным психологом преподала мне важные уроки по контролю над разумом», – объяснял Сэндмен.

Прогресс пришел не сразу. Первое серьезное испытание Сэндхаген выдержал, когда решением судей уступил Джамалу Эммерсу и испачкал рекорд поражением. «Мне пришлось решить много психических проблем, потому что я проиграл не из-за того, что тот парень выступил лучше. Я уступил, потому что его разум оказался намного сильнее моего», – говорил боец.

Для сохранения позитивного настроя Сэндхаген медитирует. Он делает это каждый раз, когда чувствует, что перенапряжен. Боец уверен: в его жизни нет большего стресса, чем осознание приближающегося поединка на глазах у тысяч фанатов. Ради плодотворной медитации Кори даже может уехать в горы Колорадо, чтобы остаться в полном одиночестве.

Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

«Драться просто страшно. У всех в жизни есть сомнения, даже у тех, кто выступает на высочайшем уровне – все эти парни сомневаются в себе. Все сводится к тому, чтобы выловить сомнения, убедиться, что они меня не определяют, отбросить их и сконцентрироваться на том, о чем хочется думать. Я очень давно мечтаю о поясе. Не хочу лежать на смертном одре с мыслью о том, что так и не стал чемпионом UFC», – говорил Сэндхаген.

Сэндмену нравится, что его команда уделяет психологии столь же много внимания, сколько плану на бой и физической подготовке. «Мы стараемся контролировать разум и оставаться при этом хорошими людьми. Обуздание разума, как бы глупо ни звучало, это действительно 90 процентов спорта», – считает Кори. На дуэли взглядов перед UFC 267 Сэндхаген полностью переиграл Петра Яна. Бойцы долго и пристально смотрели друг на друга, а в конце Ян резко дернулся в сторону американца.

Кори не дрогнул ни одной мышцей лица, а затем емко прокомментировал случившееся: «Чувствую себя отлично после битвы взглядов. Рад, что не дрогнул как маленькая сучка, и очень горжусь этим». Психологически у Сэндхагена уже есть небольшое преимущество, но совсем не факт, что это поможет в октагоне.

