Привет фанатам смешанных единоборств! В Абу-Даби на «Бойцовском острове» уже вовсю идет турнир UFC 267, в котором подерется куча бойцов из России. Пристальней всего следим за титульным боем Петра Яна и сражениями Александра Волкова и Ислама Махачева. Бои основного карда ожидаются к 22:00 (мск), присоединяйтесь!

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Полный кард турнира:

Смешанные боевые искусства Ян уже проиграл 1-й раунд. Его соперник – тонкий психолог 12 ЧАСОВ НАЗАД

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто (раздельное решение);

– Аллан Насцименто (раздельное решение); Ю Яозонг – Андрэ Петроски (3-й раунд, сабмишн);

(3-й раунд, сабмишн); Макван Амирхани – Лерон Мёрфи (2-й рануд, ТКО);

– Лерон Мёрфи (2-й рануд, ТКО); Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук (1-й раунд, ТКО);

(1-й раунд, ТКО); Элизеу Дос Сантос – Бенуа Сэинт-Дэнис (единогласное решение);

– Бенуа Сэинт-Дэнис (единогласное решение); Альберт Дураев – Роман Копылов (единогласное решение);

– Роман Копылов (единогласное решение); Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов (единогласное решение);

(единогласное решение); Аманда Рибас – Вирна Яндироба (единогласное решение);

– Вирна Яндироба (единогласное решение); Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир (единогласное решение)

– Волкан Оздемир (единогласное решение) Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев (удушающий)

(удушающий) Александр Волков – Марчин Тыбура

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Далее актуальные посты будут наверху.

22:07. Бойцы выходят в октагон! Волков – пятый номер рейтинга тяжеловесов, Тыбура – восьмой.

КТО ВЫИГРАЕТ СЛЕДУЮЩИМ? Волков 🤝 Тыбура 🤐

22:03.

21:56. Чимаев выходил на бой уже уверенный в победе!

21:55. Хамзат на первых же секундах боя швырнул китайца на канвас, начал разбивать ударами, а потом перешел к удушению. Вообще никаких шансов у Ли не оказалось против этого танка. Однако Джинглианг не сдался и заснул от приема Чимаева.

21:54. ВСЕ – ПОБЕДА ЧИМАЕВА УДУШАЮЩИМ!!!

21:53. Чимаев забрал спину оппонента и начал душить: уже дважды Джинглианг сбрасывал с шеи захват, но чеченец не остановился и продолжает душиь!

21:52. Чимает жестко вкладывается в удары, несмотря на небольшую амплитуду. Хамзат искал шанс для удушающего – не получилось. Однако Хамзат продолжил избивать лежащего на канвасе соперника.

21:50. Чимаев уверенно и легко контролирует Ли у сетки. Бойцы на канвасе, и Хамзат разбивает лицо соперника мощными короткими ударами.

21:49. Бой начался! И Чимаев моментально швырнул китайца тейкдауном.

21:47. Бойцы уже в октагоне и вот-вот разберутся друг с другом после вчерашней конфликтной битвы взглядов.

21:45.

КТО ПОБЕДИТ ЗДЕСЬ? Чимаев 😌 Джинглианг 🤓

21:38. Машина!

21:36. У Анкалаева уже семь побед подряд. В интервью он сказал, что готов подраться с любым из топ-5.

21:35. ПОБЕДА ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!

21:34. Вот и все – ждем решение!

21:33. Стартовала последняя минута: Анкалаев спокойно держит соперника на дистанции, выбрасывая мощные удары. Оздемир никак не может организовать атаку, в которой он сможет нокаутировать Магомеда. Иного варианта для победы у него нет.

21:32. По-прежнему спокойный темп у боя, но в нем полное преимущество у Анкалаева. Россиянин уверенно разбивает соперника резкими атаками, лицо Оздемира все сильнее пропитывается кровью из сечки.

21:30. Серьезная сечка Оздемира.

21:29. Оздемиру что-то эмоционально внушали в углу, у него остался только пять минут, чтобы перевернуть бой. Начался третий раунд!

21:28. Второй раунд закончился.

21:27. Вот и первый тейкдаун: Магомед без проблем перевел Оздемира, правда, тот быстро поднялся. Однако Анкалаев завладел спиной Волкана у сетки.

21:26. Душко Тодорович уверен, что Анкалаев забрал первый раунд.

21:25. Анкалаев заметно разбил лицо Оздемира, у него сечка под левым глазом. Магомед полностью контролирует ход поединка: легко отбивается от атак Волкана и сам без проблем разбивает защиту соперника.

21:23. Второй раунд! Оздемир опять занял центр октагона, но в прошлый раз эта затея закончилась для него очень печально. И Магомед снова начал разрушать защиту оппонента мощными ударами руками.

21:22. Первый раунд завершился, он точно отошел Анкалаеву.

21:21. После взрыва бойцы снова занизили темп, но теперь в центре клетки держится Анкалаев и постоянно тревожит соперника выстрелами в голову. Оздемир заметно потерялся, ему точно нужен перерыв.

21:20. ОГО!!!! Анкалаев едва не вырубил Оздемира, но отправил соперника только в нокдаун. Россиянин взорвался серией на руках и уронил Волкана мощным ударом в подбородок.

21:19. Оздемир вырвался из-под давления Анкалаева у сетки и снова занял центр октагона. Из угла Магомеда хорошо слышны подсказки, но бойцы пока не взрываются.

21:18. Ой-ой, Оздемир взорвался серией, донес несколько ударом до головы Магомеда и закончил серию дерзким хай-киком. Но Анкалаев вовремя захватил соперника в клинч, правда, чуть не попавшись на колено в воздухе.

21:17. Со старта бойцы держат неторопливый темп: много финтят и перемещаются, но пока обходятся только редкими выстрелами.

21:17. Начинаем! Бойцы поприветствовали друг друга в центре октагона, и Оздемир быстро занял центр.

21:15. Началось, как всегда, эмоциональное объявление бойцов. Энергетики добавляют и зрители, который сегодня заполнили «Этихад Арену» полностью. Они тоже ждут начало мейнкарда.

КТО ПОБЕДИТ? Анкалаев 🤩 Оздемир 👊

21:12.

21:10. Всем привет! Магомед Анкалаев и Волкан Оздемир уже в октагоне и вот-от откроют главный кард UFC 267. Для вас работает Артем Кутейников, следим за боями!

Смешанные боевые искусства Ян досрочно финиширует Сэндхагена? Все о UFC 267 ВЧЕРА В 15:32