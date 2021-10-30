Привет фанатам смешанных единоборств! В Абу-Даби на «Бойцовском острове» уже вовсю идет турнир UFC 267, в котором подерется куча бойцов из России. Пристальней всего следим за титульным боем Петра Яна и сражениями Александра Волкова и Ислама Махачева. Бои основного карда ожидаются к 22:00 (мск), присоединяйтесь!
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Полный кард турнира:
Смешанные боевые искусства
Ян уже проиграл 1-й раунд. Его соперник – тонкий психолог
- Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто (раздельное решение);
- Ю Яозонг – Андрэ Петроски (3-й раунд, сабмишн);
- Макван Амирхани – Лерон Мёрфи (2-й рануд, ТКО);
- Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук (1-й раунд, ТКО);
- Элизеу Дос Сантос – Бенуа Сэинт-Дэнис (единогласное решение);
- Альберт Дураев – Роман Копылов (единогласное решение);
- Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов (единогласное решение);
- Аманда Рибас – Вирна Яндироба (единогласное решение);
- Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир (единогласное решение)
- Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев (удушающий)
- Александр Волков – Марчин Тыбура
- Ислам Махачев – Дэн Хукер
- Петр Ян – Кори Сэндхаген
- Ян Блахович – Гловер Тейшейра
Далее актуальные посты будут наверху.
22:07. Бойцы выходят в октагон! Волков – пятый номер рейтинга тяжеловесов, Тыбура – восьмой.
КТО ВЫИГРАЕТ СЛЕДУЮЩИМ?
22:03.
21:56. Чимаев выходил на бой уже уверенный в победе!
21:55. Хамзат на первых же секундах боя швырнул китайца на канвас, начал разбивать ударами, а потом перешел к удушению. Вообще никаких шансов у Ли не оказалось против этого танка. Однако Джинглианг не сдался и заснул от приема Чимаева.
21:54. ВСЕ – ПОБЕДА ЧИМАЕВА УДУШАЮЩИМ!!!
21:53. Чимаев забрал спину оппонента и начал душить: уже дважды Джинглианг сбрасывал с шеи захват, но чеченец не остановился и продолжает душиь!
21:52. Чимает жестко вкладывается в удары, несмотря на небольшую амплитуду. Хамзат искал шанс для удушающего – не получилось. Однако Хамзат продолжил избивать лежащего на канвасе соперника.
21:50. Чимаев уверенно и легко контролирует Ли у сетки. Бойцы на канвасе, и Хамзат разбивает лицо соперника мощными короткими ударами.
21:49. Бой начался! И Чимаев моментально швырнул китайца тейкдауном.
21:47. Бойцы уже в октагоне и вот-вот разберутся друг с другом после вчерашней конфликтной битвы взглядов.
21:45.
КТО ПОБЕДИТ ЗДЕСЬ?
21:38. Машина!
21:36. У Анкалаева уже семь побед подряд. В интервью он сказал, что готов подраться с любым из топ-5.
21:35. ПОБЕДА ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!
21:34. Вот и все – ждем решение!
21:33. Стартовала последняя минута: Анкалаев спокойно держит соперника на дистанции, выбрасывая мощные удары. Оздемир никак не может организовать атаку, в которой он сможет нокаутировать Магомеда. Иного варианта для победы у него нет.
21:32. По-прежнему спокойный темп у боя, но в нем полное преимущество у Анкалаева. Россиянин уверенно разбивает соперника резкими атаками, лицо Оздемира все сильнее пропитывается кровью из сечки.
21:30. Серьезная сечка Оздемира.
21:29. Оздемиру что-то эмоционально внушали в углу, у него остался только пять минут, чтобы перевернуть бой. Начался третий раунд!
21:28. Второй раунд закончился.
21:27. Вот и первый тейкдаун: Магомед без проблем перевел Оздемира, правда, тот быстро поднялся. Однако Анкалаев завладел спиной Волкана у сетки.
21:26. Душко Тодорович уверен, что Анкалаев забрал первый раунд.
21:25. Анкалаев заметно разбил лицо Оздемира, у него сечка под левым глазом. Магомед полностью контролирует ход поединка: легко отбивается от атак Волкана и сам без проблем разбивает защиту соперника.
21:23. Второй раунд! Оздемир опять занял центр октагона, но в прошлый раз эта затея закончилась для него очень печально. И Магомед снова начал разрушать защиту оппонента мощными ударами руками.
21:22. Первый раунд завершился, он точно отошел Анкалаеву.
21:21. После взрыва бойцы снова занизили темп, но теперь в центре клетки держится Анкалаев и постоянно тревожит соперника выстрелами в голову. Оздемир заметно потерялся, ему точно нужен перерыв.
21:20. ОГО!!!! Анкалаев едва не вырубил Оздемира, но отправил соперника только в нокдаун. Россиянин взорвался серией на руках и уронил Волкана мощным ударом в подбородок.
21:19. Оздемир вырвался из-под давления Анкалаева у сетки и снова занял центр октагона. Из угла Магомеда хорошо слышны подсказки, но бойцы пока не взрываются.
21:18. Ой-ой, Оздемир взорвался серией, донес несколько ударом до головы Магомеда и закончил серию дерзким хай-киком. Но Анкалаев вовремя захватил соперника в клинч, правда, чуть не попавшись на колено в воздухе.
21:17. Со старта бойцы держат неторопливый темп: много финтят и перемещаются, но пока обходятся только редкими выстрелами.
21:17. Начинаем! Бойцы поприветствовали друг друга в центре октагона, и Оздемир быстро занял центр.
21:15. Началось, как всегда, эмоциональное объявление бойцов. Энергетики добавляют и зрители, который сегодня заполнили «Этихад Арену» полностью. Они тоже ждут начало мейнкарда.
КТО ПОБЕДИТ?
21:12.
21:10. Всем привет! Магомед Анкалаев и Волкан Оздемир уже в октагоне и вот-от откроют главный кард UFC 267. Для вас работает Артем Кутейников, следим за боями!
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