Главная звезда турнира UFC 267 в Абу-Даби – не Петр Ян, Хамзат Чимаев или Ислам Махачев. Всех затмил Хасбулла Магомедов. Блогер Хасбик приехал на «Бойцовский остров» как VIP-гость – его пригласил лично Дэйна Уайт.

«Дэйна Уайт, я еду на UFC в Абу-Даби. Увидимся, будь готов», – сказал Хасбик. Босс промоушна ответил: «Хасбулла, я сейчас в самолете лечу в Абу-Даби, не могу дождаться встречи».

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В ОАЭ легендарный Хасбик нарасхват. Все хотят с ним фото, а блогер знает, как делать шоу.

Любимое занятие Хасбуллы – бить людям в челюсть. В Абу-Даби он уже вмазал паре великих бойцов. Сначала от панча Магомедова пострадал Антониу Ногейра.

А затем дагестанец проверил на прочность челюсть экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Дэниэла Кормье. «Не верю, что обнял этого парня. Заслужил это», – затвитил ДиСи.

Хасбика поприветствовал и боец в легчайшем весе Тагир Уланбеков. Он победил раздельным решением Аллана Насименту и дал краба дагестанскому малышу.

А твиттер UFC Europe среагировал на дорогого гостя. Неизвестно, был ли среди зрителей «Этихад Арены» Абдурозик, но в соцсетях промоушна таджикистанский певец выглядит суперугрожающе.

Хасбик также попадал в трансляцию поединка Хамзата Чимаева. Поскольку он сидел рядом с Дэйной Уайтом, то регулярно оказывался в кадре. Фотографы даже подловили момент, когда Хасбик наблюдает за Уайтом, который смотрит в октагон.

К дагестанцу потом обратился и сам Хамзат. Красивый ракурс взгляда Чимаева и Магомедова поймал известный фотограф MMA_Jim.

Хасбик даже оказался в клетке. Любитель клубники дружит с Хабибом Нурмагомедовым, который выступал угловым Ислама Махачева. После быстрого сабмишна с Дэном Хукером в октагон к Махачеву вышли сам Хабиб с приятелями, среди которых тащили и Хасбика. Ислам подбрасывал радостного Хасбуллу, как маленького ребенка.

Бой Махачева с Хукером был третьим с конца на UFC 267, а в соглавных событиях вечера нет корешей Хасбика. Так что малыша вроде бы не должны больше тащить за заграждения, хотя не удивляйтесь, если пояс вместе с Дэйном Уайтом будет вручать этот микрофайтер.

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