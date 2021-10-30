На турнире UFC 267 собралось сразу девять бойцов из России плюс швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев – 10 человек, имеющих отношение к отечественной школе MMA. И это еще промоушн отменил поединок легковесов Дамира Исмагулова и Магомеда Мустафаева из-за проваленного взвешивания Исмагулова.

Но пока самым заметным героем из России стал не Петр Ян и даже не Ислам Махачев. Бой полусредневесов Элизеу Залески дос Сантоса и Бенуа Сен-Дени проходил в предварительном карде и в целом не обещал топового шоу. Но драку в октагоне раскрасил русский рефери Вячеслав Киселев.

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Залески дос Сантос доминировал в клетке и уже во втором раунде ринулся на добивание соперника. Сен-Дени явно не защищался и был не способен на оборону, но Киселев не остановил поединок.

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В третьем раунде Бенуа пожаловался рефу, что получил пальцем в глаз и ничего не видит, но Вячеслав даже не вызвал врача в октагон и все равно продолжил схватку. Элизеу даже получил штраф от арбитра за удар в пах и лишился балла.

Конечно, бразилец выиграл по судейским карточкам (трижды по 29-26), но, похоже, сам удивился, как противник дожил до финального гудка. «В бою было как минимум два или три момента, где рефери обязан был присуждать TKO. Он сделал поединок жестче, чем следовало. Мне жаль Сен-Дени, потому что он получил большие повреждения, чем мог бы», – признался победитель на пресс-конференции.

Элизеу Залески дос Сантос, UFC 267 Фото: Getty Images

Вячеславу Киселеву уже досталось. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Дэниэл Кормье убил русского судью. «Если честно, это худшая работа рефери, которую я видел в жизни. Понятно, что это тяжелый труд, но, блин, это жесть. Теперь еще сильнее уважаю [арбитров] Джейсона Херцога, Джона Маккарти, Херба Дина и многих других. Ненавижу подобные зрелища. Надесь, Бенуа направляется в больницу», – затвитил Кормье.

«Вау. Конечно, Элизеу Залески – один из самых крутых бойцов, которых только можно представить, но этот поединок на 10 тысяч процентов нужно было останавливать во втором раунде, – заявил журналист ESPN Бретт Окамото. – Неважно, что бы Залески делал на дистанции. Бой нужно было досрочно прекращать в любом случае».

Киселев получил и от коллег. «Черт возьми, [арбитры] Марк Годдард и Макр Ратнер, я только что посмотрел худшее в истории судейство на турнире UFC!!! – написал в твиттере экс-рефери и комментатор Showtime Джон Маккарти. – Пожалуйста, не подпускайте этого парня к следующим боям. Больше никогда не подпускайте».

Бенуа Сен-Дени бьет Элизеу Залески дос Сантоса на турнире UFC 267 Фото: Getty Images

Вячеслав Киселев сам знает, что такое выходить в октагон. Он дрался профессионально и на стыке веков провел пять боев в MMA. Правда, во всех пяти Киселев проиграл досрочно и с 2003 года больше не выступал в смешанных единоборствах. Зато начал карьеру судьи и даже добрался до номерного турнира UFC.

Правда, ненадолго. Промоушн уже объявил о прекращении работы как минимум на этом ивенте. Бой Магомеда Анкалаева и Волкана Оздемира вместо Киселева судил Марк Годдард. Но с таким резонансом и качеством работы тяжело представить, что Вячеслава еще раз поставят хоть на какой-нибудь поединок UFC.

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