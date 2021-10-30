Турнир UFC 267 завершился поединком Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. В полутяжелом дивизионе новый чемпион – бразильский претендент задушил польского чемпиона уже во втором раунде – Блахович постучал. 42-летний Тейшейра с первых секунд бросился бороться, а во второй пятиминутке прошел в ноги и заключил шею Блаховича в ручной треугольник, экс-чемпион сдался моментально.

В соглавном поединке невероятно близкий бой показали Петр Ян и Кори Сэндхаген. Парни устроили настоящую войну и жестко рубились все пять раундов. Бой начался с преимущества американца, но Ян переломил ход встречи и даже отправил соперника в нокдаун, но обошлось без финиша. Российский чемп забрал временный пояс, и теперь будет ждать возвращения Алджамейна Стерлинга.

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«Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджамейн бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг», – заявил Петр Даниэлу Кормье после боя.

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Петр Ян победил Кори Сэндхагена Фото: Getty Images

Ислам Махачев быстро разобрался с представителем Новой Зелании Дэном Хукером. Поединок завершился в середине первого раунда после болевого на руку. Махачев победил в девятом бое подряд, а после схватки потребовал титульник.

«Девять побед подряд – я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его. Финиш? Когда я перевожу соперника – я могу финишировать любого. Мой грэпплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе. Для всех этих ребят бои – бизнес. Они выигрывают, проигрывают... Я же хочу забрать этот пояс и долго удерживать его», – заявил Ислам.

Александр Волков в непростой встрече с поляком Марчином Тыбурой победил единогласным решением судей. Российский тяжеловес перебил оппонента и не позволил тому доминировать на канвасе.

Александр Волков и Марчин Тыбура Фото: Getty Images

Хамзат Чимаев вернулся после годового простоя и без проблем одолел китайца Ли Цзинляна. С первых секунд Чимаев ринулся в борьбу – на третьей минуте он не просто задушил оппонента, а усыпил его. Чимаев победил Цзинляна с разницей ударов 58-0. За четыре боя в UFC чеченец нанес 254 удара и пропустил всего два.

Магомед Анкалаев победил швейцарского турка Волкана Оздемира. Бойцы три раунда перестреливались в стойке, но никто не нанес нокаутирующий удар. Анкалаев одержал седьмую победу подряд и вполне может просить претендентский бой – титул чемпиона уже близко.

Волкан Оздемир и Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Все результаты турнира UFC 267

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто (раздельное решение, 28-29, 29-28, 29-28);

– Аллан Насцименто (раздельное решение, 28-29, 29-28, 29-28); Ю Яозонг – Андрэ Петроски (3-й раунд, 4:46, удушающий приемом);

(3-й раунд, 4:46, удушающий приемом); Макван Амирхани – Лерон Мёрфи (2-й рануд, 0:14, нокаут коленом);

(2-й рануд, 0:14, нокаут коленом); Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук (1-й раунд, ТКО);

(1-й раунд, ТКО); Элизеу Дос Сантос – Бенуа Сен-Дени (единогласное решение, 29-26, 29-26, 29-26);

– Бенуа Сен-Дени (единогласное решение, 29-26, 29-26, 29-26); Альберт Дураев – Роман Копылов (единогласное решение, 30-27, 29-27, 29-27);

– Роман Копылов (единогласное решение, 30-27, 29-27, 29-27); Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28);

(единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28); Аманда Рибас – Вирна Яндироба (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28);

– Вирна Яндироба (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28); Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28);

– Волкан Оздемир (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28); Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев (1-й раунд, 3:16, удушающим приемом);

(1-й раунд, 3:16, удушающим приемом); Александр Волков – Марчин Тыбура (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28);

– Марчин Тыбура (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28); Ислам Махачев – Дэн Хукер (1-й раунд, 2:25, болевым приемом на руку);

– Дэн Хукер (1-й раунд, 2:25, болевым приемом на руку); Петр Ян – Кори Сэндхаген (единогласное решение, 49-46, 49-46, 49-46)

– Кори Сэндхаген (единогласное решение, 49-46, 49-46, 49-46) Ян Блахович – Гловер Тейшейра (2-й раунд, 3:02, удушающим приемом)

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