Турнир UFC 267 завершился поединком Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. В полутяжелом дивизионе новый чемпион – бразильский претендент задушил польского чемпиона уже во втором раунде – Блахович постучал. 42-летний Тейшейра с первых секунд бросился бороться, а во второй пятиминутке прошел в ноги и заключил шею Блаховича в ручной треугольник, экс-чемпион сдался моментально.
В соглавном поединке невероятно близкий бой показали Петр Ян и Кори Сэндхаген. Парни устроили настоящую войну и жестко рубились все пять раундов. Бой начался с преимущества американца, но Ян переломил ход встречи и даже отправил соперника в нокдаун, но обошлось без финиша. Российский чемп забрал временный пояс, и теперь будет ждать возвращения Алджамейна Стерлинга.
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«Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджамейн бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг», – заявил Петр Даниэлу Кормье после боя.
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Петр Ян победил Кори Сэндхагена
Фото: Getty Images
Ислам Махачев быстро разобрался с представителем Новой Зелании Дэном Хукером. Поединок завершился в середине первого раунда после болевого на руку. Махачев победил в девятом бое подряд, а после схватки потребовал титульник.
«Девять побед подряд – я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его. Финиш? Когда я перевожу соперника – я могу финишировать любого. Мой грэпплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе. Для всех этих ребят бои – бизнес. Они выигрывают, проигрывают... Я же хочу забрать этот пояс и долго удерживать его», – заявил Ислам.
Александр Волков в непростой встрече с поляком Марчином Тыбурой победил единогласным решением судей. Российский тяжеловес перебил оппонента и не позволил тому доминировать на канвасе.
Александр Волков и Марчин Тыбура
Фото: Getty Images
Хамзат Чимаев вернулся после годового простоя и без проблем одолел китайца Ли Цзинляна. С первых секунд Чимаев ринулся в борьбу – на третьей минуте он не просто задушил оппонента, а усыпил его. Чимаев победил Цзинляна с разницей ударов 58-0. За четыре боя в UFC чеченец нанес 254 удара и пропустил всего два.
Магомед Анкалаев победил швейцарского турка Волкана Оздемира. Бойцы три раунда перестреливались в стойке, но никто не нанес нокаутирующий удар. Анкалаев одержал седьмую победу подряд и вполне может просить претендентский бой – титул чемпиона уже близко.
Волкан Оздемир и Магомед Анкалаев
Фото: Getty Images
Все результаты турнира UFC 267
- Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто (раздельное решение, 28-29, 29-28, 29-28);
- Ю Яозонг – Андрэ Петроски (3-й раунд, 4:46, удушающий приемом);
- Макван Амирхани – Лерон Мёрфи (2-й рануд, 0:14, нокаут коленом);
- Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук (1-й раунд, ТКО);
- Элизеу Дос Сантос – Бенуа Сен-Дени (единогласное решение, 29-26, 29-26, 29-26);
- Альберт Дураев – Роман Копылов (единогласное решение, 30-27, 29-27, 29-27);
- Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28);
- Аманда Рибас – Вирна Яндироба (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28);
- Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28);
- Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев (1-й раунд, 3:16, удушающим приемом);
- Александр Волков – Марчин Тыбура (единогласное решение, 30-27, 30-27, 29-28);
- Ислам Махачев – Дэн Хукер (1-й раунд, 2:25, болевым приемом на руку);
- Петр Ян – Кори Сэндхаген (единогласное решение, 49-46, 49-46, 49-46)
- Ян Блахович – Гловер Тейшейра (2-й раунд, 3:02, удушающим приемом)
Мы убедились, что Чимаев – настоящая машина! О бурных годах чеченского шведа в Скандинавии можно почитать здесь
Но главная звезда турнира – не боец. Ярче всех сиял Хасбик – посмотри, как легенда интернета покорила Абу-Даби
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