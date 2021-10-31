Петр Ян отлично выглядел с Кори Сэндхагеном – победа русского бойца по итогам пяти раундов не вызвала сомнений. Наверное, главный вывод, который сделал Петр после боя с Алджамейном Стерлингом: ему нужен максимально рассудительный угол, который будет помогать, а не запутывать. Вся тренировочная команда Яна круто подготовила бойца к Сэндхагену, но во время поединка ключевыми стали подсказки тренера по кикбоксингу Кайрата Нурмаганбетова.

Начало поединка вел Сэндхаген. Американец бил много лоу- и мидлкиков и искал возможности добраться до головы соперника. Кори отвлекал Яна вытянутой левой рукой, после чего бил с правой. Ян не до конца понимал, как реагировать на такое движение американца – в первом раунде Сэндхаген имел серьезное преимущество по ударам.

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Петр Ян и Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

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«Вдох-выдох, братан. Все видишь? Смотри. Чуть-чуть даешь ему положить на себя переднюю руку. С этой рукой нужно работать – либо так же своей рукой его поддевать, либо убирать и встречать. Назад уходишь – где-то встречай его, просто без ударов назад не уходи. В целом все неплохо. Прессинг так же показываешь. Правой ногой тяжело бить? Болит? (кивает) Аккуратно, где-то одноименочку справа, когда стойку меняешь», – сказал Нурмаганбетов Яну после первого раунда.

Петр моментально отреагировал: набросы левой руки они встречал мидлкиками в область печени. Но боец усвоил не все подсказки – часто он отступал без контрударов, из-за чего пропускал много лишнего. К середине второго раунда Сэндхаген перебил россиянина вдвое: 56 ударов против 27. В целом картина не изменилась – центром клетки по-прежнему владел американец. Однако во второй половине раунда бойцы пошли в откровенную рубку: в первой пятиминутке они действовали осторожнее.

«Все делаешь хорошо, поддавливаешь. Левая рука чуть спокойнее, хорошо? С дистанции все четко делаешь. В середине раунда он пытается тебя перевести, пройти в ноги. Смотри за этим моментом. Просто так не гуляй. Со стойки все хорошо идет», – подбодрил коуч перед третьим раундом.

Петр Ян и Кайрат Нурмаганбетов Фото: Getty Images

Во время третьего раунда подсказки Нурмаганбетова были особенно слышны. Ян исполнял все в точности, как говорил тренер, и это давало результат. Когда коуч прокричал сунуть Сэндхагену апперкот, Петр прислушался и здорово попал. А в середине раунда Кори не полез в ноги, потому что Петр не переставал давить – опять же напомнили из угла. Прессинг привел к размашистому бэкфисту и нокдауну – пришлось самому лезть в партер, но финишировать не получилось. Третий раунд точно остался за Яном – эту пятиминутку Петр забрал увереннейшим образом.

Первый чемпионский раунд начался с мощного размена, в котором отхватил Сэндхаген. В перерыве угловые призывали его оставаться таким же опасным, но жестче был Петр. Российский боец прессинговал соперника, поджимал его к сетке и держал высокий темп. В середине раунда Сэндхаген все же перевел бой на канвас и попытался выйти на болевой, но Ян быстро освободился и больше таких ошибок не допускал. Петр полностью перебил Сэндхагена и совсем не устал, а по было Кори видно, что ресурсы заканчиваются.

Петр Ян и Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

Американец вчистую проиграл четвертый раунд. При первом просмотре боя казалось, что бойцы забрали по две пятиминутки, но на самом деле судьи отдали Сэндхагену только первую. Самое удивительное – реакция угла Сэндхагена. Вместо конкретных советов – пустые мотивационные речи. «Оставайся жестким. Нам нужен этот раунд! Это твой момент! Момент, который ты ждал. У тебя пять минут, чтобы стать чемпионом. Вперед, малыш!» – приблизительно такое наставление дали угловые Сэндахгену на финальный раунд.

Возможно, в тот момент штаб Сэндхагена не смог бы сделать для него больше. В пятом раунде американец действительно взбодрился и попер вперед, даже выкинул любимое летящее колено. Но хватило ненадолго: Ян вернул инициативу и довел бой до победы.

Схватка Яна и Сэндхагена показала, насколько важно найти правильный тренерский штаб, который к тому же будет находиться в углу во время поединка. Этот поединок – пример слаженного, пусть и не идеального взаимодействия. Нет сомнений, что с этими угловыми Ян продолжит сотрудничество и нокаутирует Стерлинга в реванше уже легальным ударом.

Сэндхаген начинал с баскетбола и получил степень в психологии. Американец – просто хороший парень: он помогает детям с психологическими травмами.

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