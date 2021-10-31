Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал легенду смешанных единоборств из России Федора Емельяненко за отказ от контракта с промоушном.

«Пару недель назад я видел интервью, в котором Федор говорил про меня: этот парень думает только о деньгах. Во-первых, я даже не знаю Федора, а Федор не знает меня – мы встречались лишь однажды. И он говорит, что я думаю только о деньгах. Ему самому нужно было больше думать про деньги, когда мы сделали ему предложение на том чертовом острове – тогда бы ему не пришлось бы драться в 45 лет.

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Я предлагал ему контракт – он отказался. Наверное, он до сих пор каждый вечер сожалеет об этом, ложась спать. Сделали ему предложение, но почему-то Федор меня не любит. Поэтому я не думаю, что бой Емельяненко в UFC когда-либо произойдет», – сказал Уайт на пресс-конференции. Слова президента UFC приводит РИА Новости.

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На турнире Bellator 269 в Москве 45-летний Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона за 1 минуту 46 секунд и одержал 40-ю победу в карьере.

В субботу в Абу-Даби прошел UFC 267. Ян вернул пояс, Махачев подтвердил титульные амбиции, а Чимаев напомнил, почему его считают главным фрешменом промоушна. Обзор топовейшего ивента ждет тебя здесь.

Но главной звездой UFC 267 все равно стал Хасбик: он дал в челюсть Кормье и вышел в клетку с Хабибом. А еще в Абу-Даби замечен и бывший соперник Хасбуллы – таджикистанский певец Абдурозик.

Не обошлось без скандала – в UFC вышвырнули русского рефери. Его судейство назвали «худшим в истории».

Фото: Lucas Noonan/BELLATOR MMA

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