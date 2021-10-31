Ислам Махачев дал супердостойный ответ хейтерам и скептикам. Падаван Хабиба не просто досрочно победил Дэна Хукера, а сделал это так, как не ожидал, наверное, никто. Всего 36 секунд хватило Исламу, чтобы перевести бой вниз – еще пара минут, и Хукер постучал от кимуры.

Победы Махачева и Чимаева чем-то схожи, но криков и восторгов от Хамзата намного больше. Это логично – Чимаев победил брутальнее, он медийнее, в нем сочетаются качества главных бистов UFC последних лет – Конора и Хабиба. Но Махачев – тоже один из самых ценных кадров промоушна. После боя Ислам заявил о желании подраться за пояс, однако Дэйна Уайт ожидаемо в очередной раз прокатил его. Босс UFC лишь пообещал бой с кем-то из топ-5 или топ-3. Довольно странный офер, учитывая, что сам Махачев входил в топ-5, а после победы поднимется выше? На самом деле все логично.

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Ислам Махачев Фото: Getty Images

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Дэйне нет смысла спешить. Логично дождаться результатов поединков Гэтжи – Чендлер и Порье – Оливейра. В случае победы Гэтжи следующим претендентом наверняка будет он – перспективы реванша с Порье или схватки с Оливейрой пока яснее, чем месть Махачеву за поражение Хабибу.

Уайт не просто так тянет с титульником для Ислама. Он хочет устроить ему большой претендентский бой, который прокачает медийку дагестанского бойца. У Махачева больше 3 млн подписчиков в инстаграме – больше в топ-15 легкого дивизиона только у Конора и Порье. Однако Гэтжи, Оливейра, Чендлер и даже полумертвый Тони сейчас продадут трансляции лучше, потому что широкой аудитории они более знакомы и интереснее.

Поэтому Махачеву не стоит торопиться. Он смял и выкинул в корзину шестую строчку рейтинга, но Хукер точно не может быть бойцом, после которого говорят: «Да, этот парень готов ко всему». Можно возразить, что после брутальной победы над Дэном титульник получил Чендлер, но на Майкла делали слишком высокие ставки, которые в итоге не оправдались. Вряд ли он быстро получит второй шанс.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Исламу необходим престижный соперник. Хукер c соотношением побед и поражений 2 к 1 – не билет в титульный поединок. У Махачева достаточно вариантов. Есть полностью свободный Бенеил Дариуш, который идет на серии из семи выигрышей. С ассирийцем можно зарубиться хоть через пару месяцев, но такой бой не поднимет популярность бойца из России. Проигравший в паре Порье и Оливейры – солиднейший вариант, как и схватка с Гэтжи или Чендлером.

Но самое интересное: где-то уже маячит денежный бой с Конором Макгрегором. Ноториус неоднозначно отреагировал на победу Махачева. Ирландец неожиданно поздравил дагестанского бойца и тут же удалил пост, но известно, что Мак ничего не делает просто так. Правда, для обоих этот поединок пока не имеет смысла. Макгрегору выгоднее подождать Порье, а через годик добиться встречи с уже популярным Махачевым – так бой продастся лучше, а значит, жирнее будет и его гонорар. Конор понимает, что шансов у него минимум, а потому этот вариант он оставит напоследок – когда захочет сделать денежный ремейк боя с Хабибом. Махачев сейчас тоже не станет драться с ирландцем. Ислам нацелен на пояс, а Конор – на дне. То же касается Фергюсона: вряд ли Махачев примет бой с Тони – ему нужны оппоненты-соседи по рейтингу.

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