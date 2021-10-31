Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о возвращении в октагон. Ирландский боец провел первую полноценную тренировку после травмы в третьем поединке с Дастином Порье.

«Вновь в перчатках. Какой кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией. Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа – то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» – написал Макгрегор в инстаграме.

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Макгрегор получил травму ноги в конце первого раунда боя с Порье: он неудачно оступился и сломал лодыжку. Официальное решение – победа Порье остановкой врача. Поединок в июле 2021-го стал для Конора и Порье вторым за год: они уже дрались в январе, тогда также победил Порье, тогда бой дошел до второго раунда, где Дастин провел удачную комбинацию ударов руками.

В последних четырех поединках Ноториус проиграл трижды. Он два раза уступил Порье и один раз – Хабибу Нурмагомедову. Конор смог одолеть только Дональда Серроне, которого нокаутировал уже на 40-й секунде первого раунда. Возможно, следующим соперником Макгрегора снова станет Порье – 12 декабря Дастин сразится за пояс с Чарльзом Оливейрой.

Конор уже заинтересовался в преемнике Хабиба Исламе Махачеве – ирландец поздравил его с победой. Но выгоден ли такой бой ирландцу?

Другой возможный соперник Мака – Фергюсон. Конор уже жестко наехал на Тони.

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