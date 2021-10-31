Организатор польского промоушна MMA-VIP Марчин Найман устроил два межгендерных поединка.

На турнире в Ченстохове Петр Лисовский по прозвищу Mua Boy встретился с Улой Секач. Лисовский вышел в клетку с боевым раскрасом и победил во втором раунде – он сделал успешный тейкдаун, после чего добил соперницу в граунд-энд-паунде. Рефери пришлось остановить поединок.

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В другой схватке Михал Пшибилович, известный как Польский Кен, встретился с Викторией Домжальской. Пшибилович победил в первом раунде – Домжальская никак не защищалась от ударов Кена в стойке.

Фанаты жестко раскритиковали идею межгендерных боев в твиттере.

«Удары двух не тренированных людей – это не бой по ММА. Затем будет слепой бездомный, одетый как Санта, сражающийся с трансвеститом, едущим на газонном тракторе», – пофанатизировал пользователь unintended consequences.

«Сколько алкоголя они были вынуждены выпить перед боем?» – задался вопросом PunchyKickyShow.

«За глупость платят дорого, и организаторы этого маскарада тоже заработали. Идиотизм достигает апогея», – заявила Joanna Maria Viktoria.

«Что дальше? Драки инвалидов?» – возмутился Krzysztof.

Сам организатор Марчин Найман также участвовал в карде турнира – он бился в главном поединке вечера против Ришарда Домбровского по прозвищу Щенок и победил в первом раунде.

Это не первый поединок между мужчиной и женщиной. В ноябре 2020-го в российском поп-ММА промоушне «Наше дело» Дарина Маздюк побила 240-килограммового блогера.

Недавно в ММА появились трансгендеры – Ален Маклафлин вышла против мужчины и победила в первом раунде.

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