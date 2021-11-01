Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-футболист «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф запустили футбольную школу Seedorf Khabib Performance Club в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что говорят стороны о новом проекте?

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Зеедорф утверждает, что методики в школе будут совмещать футбол со смешанными единоборствами. «Я объединился с моим другом Хабибом Нурмагомедовым и нашим глобальным партнером DMCC, чтобы создать самую впечатляющую и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодежи во всем мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, которая сочетает футбол и смешанные боевые искусства. Дубай станет стартовой площадкой для этого замечательного проекта, но мы стремимся к глобальному расширению в течение следующих пяти лет. Проект основан на нашем совместном желании вернуть что-то обществу и нашем стремлении делать спорт лучше. Огромная возможность. Начать что-то подобное – огромная честь для меня. Время действовать!» – объявил Зеедорф в инстаграме.

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Сам Нурмагомедов пока очень коротко отреагировал на все происходящее, написав просто Кларенсу: «Погнали, брат».

Третий партнер Хабиба и Зеедорфа, DMCC, – это Дубайская многопрофильная товарно‑сырьевая биржа, одна из самых быстрорастущих и крупнейших свободных экономических зон в Объединенных Арабских Эмиратах с более чем 18 000 зарегистрированных компаний по состоянию на 2021 год.

«Сделав еще один шаг к расширению своего многообразия, DMCC имеет честь стать стартовой площадкой, с которой спортивные иконы Зеедорф и Хабиб приступят к новому предприятию. Этот проект расширит их наследие филантропов и бизнесменов, поддерживая новые поколения молодежи в Дубае, ОАЭ и во всем мире на долгие годы», – цитирует исполнительного директора DMCC Ахмеда Бин Сулайема Gulftoday.ae.

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Хабиб уже общался с арабскими инвесторами?

Нурмагомедов уже связывался с арабскими инвесторами, но по другому вопросу. Экс-чемпион пытался спасти «Анжи». Об этом рассказал пресс-атташе махачкалинской команды Сергей Расулов: «Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти «Анжи». Он практически нашел решение вопроса пару лет назад. Нурмагомедов почти привел в клуб арабских инвесторов. Из-за определенных причин в последний момент все сорвалось. Эти причины от него не зависели. После этого он бросил это дело, потому что бессмысленно».

А как же карьера профессионального футболиста?

Это первый футбольный проект Хабиба, но недавно он изъявлял желание стать профессиональным игроком. Нурмагомедов был готов заявиться за махачкалинский «Легион-Динамо». Президент клуба Шамиль Лахиялов заявил, что внести Хабиба в заявку не удалось, но в зимнее трансферное окно ожидается еще одна попытка.

«Когда мы в последний раз встречались, он говорил, что не в форме. Скорее всего, у него не было времени ее набрать. Тем более сейчас Ислам Махачев дерется, у его команды много боев, поэтому времени правда может не быть. Оставили вопрос на зиму. Он знает, что мы надеемся и ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим – место для него есть», – сказал Лахиялов.

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Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов хорошо общается с Хабибом, но сомневается, что боец сможет ворваться в профессиональный футбол. «Не думаю, что он будет профессионально где-то играть. Он хочет сразу в большой клуб. Но говорят, что он хорошо играет. Ему тяжело будет. У него на обеих ногах был «крест», если не ошибаюсь. Конечно, это нелегко, но с таким трудолюбием, что у него есть, он сможет. Представь, если он защитником будет играть – ни один не пройдет», – считает Шапи.

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