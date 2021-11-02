25-летний российский боец ММА и участник поединков на голых кулаках Артур Кулинский избил девушку и сломал ей руку.

Что случилось?

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Как сообщает телеграм-канал Super.ru со ссылкой на юриста Екатерину Гордон, которая теперь будет защищать в суде возлюбленную бойца, 30-летняя девушка много раз терпела побои от файтера – Кулинский бил ее на почве ревности. Все закончилось попаданием в больницу со сломанной рукой. Пострадавшую прооперировали и вставили металлический штифт.

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Девушка решила, что расстанется с Кулинским, но он нашел ее на улице, и драка повторилась. Гордон заявила, что полицейские, которых вызвала пострадавшая, попросили бойца о совместном фото. Адвокат отметила, что девушка написала заявление.

Чем известен Кулинский?

Артур Кулинский по прозвищу Акаб – один из бойцов промоушна Hardcore, где проводят кулачные поединки. Также он участвует в боях по правилам ММА. Акаб считается звездой организации – он показывает яркие поединки и активно использует трэшток. Рекорд Акаба по боям на голых кулаках – две победы и три поражения. В ММА у него одно поражение.

В интервью ютьюб каналу «Вписка» Кулинский рассказывал, что проводит поединки в алкогольном и наркотическом опьянении, сидел в тюрьме и уходил в монастырь. Акаб известен в обществе бойцов настолько, что с ним проводит тренировки Костя Цзю.

Только Акаб бьет женщин?

К сожалению, в ММА-среде это не редкость. Руку на женщин поднимали многие бойцы, в том числе бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс – спортсмен избил мать своих детей. В побоях жены подозревали легенду UFC Чака Лиддела, однако боец заявил, что оборонялся от нападок супруги.

Специально для таких спортсменов в Польше придумали межгендерные поединки – пока женщинам там приходится тяжело.

А вот боец UFC Лиана Джоджуа однажды здорово наваляла мужчине – тот очень некрасиво себя повел.

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