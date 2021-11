Всего за год бизнесмен Анатолий Сульянов построил суперуспешные промоушны кулачных поединков и смешанных единоборств, а скоро запускает организацию, где будут биться боксеры. Сульянов приглашает как неизвестных ребят, так и профессионалов – схватки набирают по несколько миллионов просмотров на ютьюбе.

Из интервью вы узнаете:

как Сульянов праздновал с Конором два чемпионских пояса в UFC;

когда предложит Макгрегору подраться на голых кулаках;

чем крут бой Емельяненко и Монсона;

правда ли, что Сульянов – банкрот;

почему глава Союза ММА не прав в критике кулачных боев;

как в «Хардкоре» делают бои на голых кулаках безопасными;

какие кулачные бои обязательно стоит посмотреть.

– При упоминании «Хардкора» первое имя, которое приходит на ум – ваше, а не кого-то из бойцов. Есть ощущение, что вы – главная звезда промоушна?

– Нет, не могу так сказать. Я не выступаю, не дерусь, не имею рекорда. Я руковожу и являюсь лицом, но ассоциативный ряд у поклонников единоборств должен выстраиваться с кем-то из бойцов. «Хардкор» смотрят не чтобы увидеть, как я его веду, а ради ребят, которые выходят и создают историю. Возможно, когда говорят о UFC, тоже вспоминают Дэйну Уайта, но я считаю, что главные лица «Хардкора» – это бойцы, которые создают индустрию.

– Кто, например?

– Все действующие чемпионы ростера «Хардкора». Все новые проспекты, все участники второго сезона.

– Не бывает, что главные звезды – все. Обычно это один-два человека.

– Это ваше личное мнение. А мое сформировано именно так.

– Бой, с которого в России начались поп-ММА – Асхаб Тамаев против Филиппа Марвина – проходил в вашем зале Ultimate Fitness. О чем подумали, когда Амиран Сардаров впервые озвучил вам идею провести такой поединок на ютьюбе?

– Это я Амирану озвучил идею провести поединки. После того, как мой близкий товарищ Игорь Игнатьев, владелец агентства We Are In Sports, сказал: «Толь, вам нужно срочно запускать на ютьюбе бои блогеров и селебов. В США эта тенденция пришла и качает». Я поделился идеей с Амираном, а он ее реализовал сам, скажем так.

– Вас не позвал?

– Не то что не позвал. Мы ни о чем конкретном не договаривались. Помогли организовать первый турнир, обсуждали создание совместного канала. Дальше он пошел сам, и бог с ним. Все происходит в то время, когда должно. Сейчас все на своих местах.

– Поп-ММА в России родились почти синхронно со смертью Versus. Согласны, что аудитория боев на ютьюбе – бывшие зрители рэп-баттлов?

– Совершенно не согласен, абсолютно разная аудитория. Могу на личном примере сказать. Никакого отношения к рэп-культуре не имею, не смотрел ни одного баттла, даже самого нашумевшего, когда какой-то знойный…

– Гнойный.

– Да-да, Гнойный и Оксимирон устроили баттл. Я совершенно этим не интересуюсь.

– Как думаете, кулачные бои, ММА на ютьюбе – временное явление?

– Вопрос подхода к продукту: что будет, когда перерастет нынешнее поколение зрителей. Останется ли оно с нами навсегда или будем бороться за нового, более молодого зрителя. Но пока пласты возрастных категорий, как показывает статистика ютьюба, сильно различаются, что позволяет верить в долгое и светлое будущее. Нас смотрят зрители от 18 до 52 лет. У нас 18% женской аудитории. 10% смотрят «Хардкор» из США – это колоссальная цифра.

– Вы говорили, что хотите взращивать новых звезд с улиц, а не приглашать сбитых летчиков, как Bare Knuckle. Почему передумали и организовали бой Емельяненко и Монсона?

– Мы делаем первый турнир на федеральном ТВ. До этого пройдет 10 поединков в формате «Россия против США», где примут участие действующие чемпионы «Хардкора». Только финальным боем станет такое противостояние легенд, их дебют на голых кулаках. Такой флешбек в эпоху Pride и дань уважения взрослой аудитории.

– Недавно вы подписали бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова. Он получил за последний бой 14 тысяч долларов – почти миллион рублей. Насколько отличается гонорар в «Хардкоре»?

– У нас меньше гонорары, могу сказать точно.

– Сколько вообще может получать боец «Хардкора»? Можете ли назвать минимальный и максимальный гонорар?

– Мы с ребятами стараемся не разглашать гонорары, не обсуждать их публично – не видим в этом смысла. Хотя всегда платится НДФЛ, все налоги, бойцы получают деньги безналом на карту.

Хадис Ибрагимов Фото: Getty Images

– Не всем нравится кулачка – некоторые откровенно хейтят. Боец AMC Fight Nights Григорий Пономарев назвал кулачные бои цирком уродов, но говорит, что при хорошем предложении готов подраться. Слышали об этом?

– Не слышал, но это какое-то биполярное расстройство. Сначала называет цирком уродов единоборство, где выступают заслуженные мастера спорта и чемпионы мира по версии WBO, а потом сообщает о готовности выступить… Слава богу, не знаю, кто это. Могу пожелать только удачи в дальнейшей карьере.

Конору нужно понять, что он делает с карьерой в ММА. Завершит – сделаем предложение подраться на голых кулаках.

– В конце 2020-го вы сообщили, что встретились с Конором Макгрегором, и что ирландец может посетить турнир «Хардкора». Есть ли подвижки в этом направлении?

– Пока нет. Это были переговоры, организованные нами и нашим спонсором, компанией Proper Twelve. Но пока мы ни к чему не пришли, и ирландец находится в разнузданных кондициях. Ему нужно как-то собраться, сконцентрироваться, понять, что он делает с карьерой в ММА. Завершит – сделаем предложение подраться на голых кулаках.

– На ютьюбе есть короткое видео вашей встречи. Как это было? И что за странный жест сделал Макгрегор – лизнул ладонь и положил вам на голову?

– Это случилось после первого турнира UFC в Нью-Йорке, когда они только получили лицензию. Конор бился с Альваресом, а Хабиб, дай бог памяти, не помню, с кем бился (с Майклом Джонсоном – Eurosport). Макгрегор заполучил два чемпионских пояса, нас тогда познакомили, мы сидели за одним столом в клубе Marquee и праздновали его победу. Он славный и веселый парень. Что за жест – не знаю, лучше спросить у него.

– Вы планируете запустить третий канал – Hardcore Boxing. Это будут бои молодых и злых или конкурент «Бойцовского клуба» на «РЕН ТВ»?

– Ха-ха, упаси бог быть конкурентом «РЕН ТВ». Я это позорище и за бокс особо не считаю, если хотите мое мнение. Когда они переманивают бойцов из ютьюб-промоушнов, какие-то Кокляевы… Для меня это ничего общего с боксом не имеет. У нас будет более профессиональный подход. Лига получит строго профессиональный статус. Мы делаем ее в партнерстве с одной крупной компанией, там совершенно другой уровень. Но многим ребятам из кулачных боев дадут возможность там биться – за другие деньги и на международной арене.

– На ютьюбе еще нет каналов с боксерскими боями. Уверены, что выстрелите?

– Мы ориентированы на смежный контент как для федерального ТВ, так и для ютьюба. Посмотрим. Для нас это медиаэксперименты. Но мы обладаем неплохими ресурсами, поэтому, надеюсь, у нас все получится.

– На вас регулярно выходят разоблачения в интернете. Всплывали документы о том, что вы должны крупные суммы и проходите процедуру банкротства. Это действительно так?

– Смотря с какой точки зрения смотреть. Волей или неволей я стал участником одного большого корпоративного конфликта. Господа экс-партнеры смогли вовремя подделать мои подписи на договорах поручительства, просудить решением Хабаровского суда, что я эти деньги действительно должен. Причем мне не приходили уведомления. По понятным причинам я эти суммы выплачивать отказываюсь. Это есть в интернете – можете забить «Cition Hall рейдерский захват», и там будут все фамилии, все участники. Я это не сильно скрываю. Да, действительно, я уже прошел эту процедуру, не вижу ничего страшного. Я как занимался популяризацией спорта, так и буду заниматься. Все инвестиции на этот проект дал мой отец, он же по всем документам является основным владельцем. А я здесь документарно наемный работник.

– Во всех интервью вы говорите, что предпочитаете решать вопросы с бойцами в правовом поле. Были случаи, когда договаривались без бумаг благодаря взаимному доверию?

– Постоянно. Ко мне приходят ребята, садятся за стол и передоговариваются даже в рамках действующего контракта. Последний пример: Мухамед Калмыков пришел ко мне после завоевания третьего чемпионского пояса. Он проделал колоссальный путь с лигой, крайне вежливо и учтиво поинтересовался о возможности изменения цифр в его контракте. Мы обо всем договорились и подписали новый контракт.

Почему Радмир Габдуллин не сказал ни слова, когда два года назад на турнире АСА умер Бекзод Нурматов? Это были смешанные единоборства, молодой парень, случай имел прямое отношение к Союзу ММА.

– Глава Союза ММА Радмир Габдуллин говорил, что надо либо запретить кулачные бои, либо сделать правила более безопасными. Например, надевать на бойцов шлемы. Что можете на это ответить?

– Не понимаю, почему президента Союза ММА волнует история, связанная с кулачными боями. В КХЛ чаще случаются кулачные поединки, чем на «Хардкоре». Может, Союз ММА будет заниматься регулированием боев и в хоккейных лигах? На кулаках дерутся на передаче «Пусть говорят» – пусть господин Габдуллин обратит внимание и на данные инциденты. Мне кажется, каждый должен в первую очередь смотреть в свой огород, а не пытаться влезть во все, связанное с миром спорта и единоборств.

Господин Габдуллин – президент Союза ММА. Какое ему есть дело до процессов, связанных с кулачными боями? Габдуллина кто-то попросил высказаться на эту тему? Его волнует, что популярность кулачных боев в разы превышает мероприятия Союза ММА?

– Он высказался после смерти бойца Джастина Торнтона на Bare Knuckle FC.

– Непонятно, почему господина Габдуллина так озадачил случай, произошедший за океаном. Торнтону, к слову, было не 18, а 39 лет. По словам врача-реабилитолога, смерть наступила от удара о настил ринга после нокаута. История связана с тем, что он ранее имел повреждения спинного мозга, а у нас президент Союза ММА говорит, что он скончался от полученных в бою травм и ударов голыми кулаками. Давайте отделять мух от котлет. Выясняется, что человек в преклонном для боев возрасте вышел на поединок с повреждением спинного мозга, получил травму при падении о настил, попал в руки, мягко говоря, некомпетентного хирурга, и через месяц умер. Не изучив ситуацию, господин Габдуллин высказался на эту тему.

У меня встречный вопрос. Почему Радмир Габдуллин не сказал ни слова, когда два года назад на турнире АСА умер Бекзод Нурматов? Это были смешанные единоборства, молодой 20-летний парень (Нурматов умер в возрасте 27 лет – Eurosport), случай имел прямое отношение к Союзу ММА. Почему же господин Габдуллин молчал, когда это случилось именно в подведомственном ему направлении? Мне кажется, это максимально странно. А перед тем, как высказываться по заокеанским вопросам, нужно немного изучать первопричины произошедшего. Он был некомпетентен в высказываниях, говоря, что кто-то умер от ударов кулаками по голове. От этого умереть практически невозможно, если ты не выходишь осознанно с какими-то травмами – кость головы в четыре раза плотнее и крепче кости кулака.

Диллон Клеклер и Джастин Торнтон Фото: Instagram

– Что делают в «Хардкоре», чтобы обезопасить бойцов от смертельного исхода или от инвалидности?

– Ничто не может обезопасить бойца от тяжелых последствий. У нас в футболе и хоккее происходят смерти. Вратарь Перхун из ЦСКА погиб от удара коленом в голову, сколько умерло хоккеистов, сколько американских футболистов. Медицина и уровень подхода в Hardcore Fighting превышает 99% соревнований по единоборствам на территории РФ. У нас обязательны МРТ головного мозга, справки с допуском врача – это прописано в контрактах. Все сифилисы, ВИЧ, гепатиты, ковиды и прочее – даже не говорю. Наш подход к медицине очень серьезен и организация вкладывает большие деньги. Сделать МРТ 50 бойцам после поединков, провести лечение, если кому-то нужна операция, физиотерапия. Плюс у нас все застрахованы. Не знаю ни одной организации, которая подобным образом относится к бойцам. Может, UFC или Bellator.

– Если через несколько лет ваш сын захочет подраться в кулачном промоушне, как вы на это посмотрите?

– Если в тот момент он достигнет совершеннолетия и сформируется как человек и спортсмен, это будет его личный выбор.

– Но вы все же можете запретить?

– Нет. Как я могу что-то запретить взрослому человеку?

– Год назад вы говорили, что подали документы на регистрацию Федерации кулачных боев. На какой стадии этот вопрос сейчас?

– Hardcore Fighting уже зарегистрирован в Минюсте как Федерация кулачных боев России. Мы вполне легальная и самостоятельная структура.

– Но о Федерации пока нет никакой информации, она не проводит турниров.

– Это уже после регистрации в Минспорта, а мы пока только подали туда документы месяц назад.

– Будет ли какая-то деятельность именно Федерации кулачных боев России, а не «Хардкора»?

– Да, мы обсуждаем сейчас это с Федерациями спортивной борьбы и панкратиона, чтобы разделить опыт старших коллег и совместно создать сильную структуру, которая будет развивать этот вид спорта, сможет обезопасить его от сторонних посягательств и оберегать от появления кулуарных промоушнов, которые не следят за медицинскими показателями.

– Назовите бои в ММА, которые вы мечтаете организовать и считаете, что это реально возможно в ближайшие пару лет.

– Если бы у нас хотя бы одно Гран-при прошло, я бы говорил, что хотел бы организовать, утопично скажем, бой победителя Гран-при «Хардкора» с Владимиром Минеевым. Или с Сашей Шлеменко.

– Назовите бои в кулачке, которые обязательно нужно посмотреть тем, кто не разбирается. Неважно, в какой организации.

– Калмыков – Самброс, Дауд Кельбиханов – Сослан Асбаров, Акаб – Мариф Пираев. Три боя, которые пришли сейчас на ум.

