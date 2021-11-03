Основатель промоушна Hardcore FC Анатолий Сульянов в интервью Eurosport.ru рассказал о встрече с Конором Макгрегором и заявил о планах сделать ирландцу предложение провести бой на голых кулаках.
– Это случилось после первого турнира UFC в Нью-Йорке, когда они только получили лицензию. Конор бился с Альваресом, а Хабиб, дай бог памяти, не помню, с кем бился (с Майклом Джонсоном – Eurosport). Макгрегор заполучил два чемпионских пояса, нас тогда познакомили, мы сидели за одним столом в клубе Marquee и праздновали его победу. Он славный и веселый парень.
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– В конце 2020-го вы сообщили, что ирландец может посетить турнир «Хардкора». Есть ли подвижки в этом направлении?
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– Пока нет. Это были переговоры, организованные нами и нашим спонсором, компанией Proper Twelve. Но пока мы ни к чему не пришли, и ирландец находится в разнузданных кондициях. Ему нужно как-то собраться, сконцентрироваться, понять, что он делает с карьерой в ММА. Завершит – сделаем предложение подраться на голых кулаках, – сказал Сульянов.
Полное интервью с Анатолием Сульяновым читайте в четверг, 4 ноября.
- Последний бой Конора Макгрегора состоялся в июле 2021-го, когда Ноториус проиграл Дастину Порье второй раз за год. Бой завершился остановкой врачей в конце первого раунда после того, как ирландец сломал ногу. Недавно Конор объявил о завершении восстановления и возвращении к тренировкам. Бывший двойной чемпион UFC обещает что-то легендарное.
- Пока Мак восстанавливался, он все равно находил время для скандалов и заруб. Правда, оппонентами становились не самые спортивные ребята. В сентябре ирландец набросился на музыканта Machine Gun Kelly во время церемонии вручения премии MTV Musiv Awards, а спустя всего месяц Конор разбил нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти. Возможно, Макгрегор просто не любит музыкантов, но если MGK не стал развивать конфликт, то итальянец обратился в суд.
С КЕМ КОНОРУ НУЖНО СРАЗИТЬСЯ НА ГОЛЫХ КУЛАКАХ?
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