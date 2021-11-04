Основатель промоушна Hardcore FC Анатолий Сульянов в интервью Eurosport.ru раскритиковал главу Союза ММА Радмира Габдуллина. Функционер высказывался за запрет кулачные боев после смерти бойца в результате нокаута на турнире BKFC. Габдуллин также говорил, что, во избежание запрета таких поединков, их нужно взять под контроль, сделать правила более безопасными.

– Не понимаю, почему президента Союза ММА волнует история, связанная с кулачными боями. В КХЛ чаще случаются кулачные поединки, чем на «Хардкоре». На кулаках дерутся на передаче «Пусть говорят» – пусть господин Габдуллин обратит внимание и на данные инциденты. Господин Габдуллин – президент Союза ММА. Какое ему есть дело до процессов, связанных с кулачными боями? Габдуллина кто-то попросил высказаться на эту тему? Его волнует, что популярность кулачных боев в разы превышает мероприятия Союза ММА?

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– Он высказался после смерти бойца Джастина Торнтона на Bare Knuckle FC.

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– Непонятно, почему господина Габдуллина так озадачил случай, произошедший за океаном. По словам врача-реабилитолога, смерть наступила от удара о настил ринга после нокаута. История связана с тем, что он ранее имел повреждения спинного мозга, а у нас президент Союза ММА говорит, что он скончался от полученных в бою травм и удар голыми кулаками. Выясняется, что человек в преклонном для боев возрасте вышел на поединок с повреждением спинного мозга, получил травму при падении о настил, попал в руки, мягко говоря, некомпетентного хирурга, и через месяц умер. Не изучив ситуацию, господин Габдуллин высказался на эту тему.

У меня встречный вопрос. Почему Радмир Габдуллин не сказал ни слова, когда два года назад на турнире АСА умер Бекзод Нурматов? Это были смешанные единоборства, молодой 20-летний парень (Нурматов умер в возрасте 27 лет – Eurosport), случай имел прямое отношение к Союзу ММА. Почему же господин Габдуллин молчал, когда это случилось именно в подведомственном ему направлении? Мне кажется, это максимально странно. Он был некомпетентен в высказываниях, говоря, что кто-то умер от ударов кулаками по голове. От этого умереть практически невозможно, если ты не выходишь осознанно с какими-то травмами – кость головы в четыре раза плотнее и крепче кости кулака, – сказал Сульянов.

Радмир Габдуллин сделал заявление после новости о смерти бойца Джастина Торнтона. Спортсмена нокаутировали на турнире Bare Knuckle FC, и он скончался спустя месяц.

Однако врач-реабилитолог разобрал момент нокаута и детально объяснил, почему причиной смерти стали не удары кулаками.

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